烏克蘭收復基輔周邊 俄軍襲擊敖德薩煉油廠

（德國之聲中文網）周日（4月3日）敖德薩傳來爆炸聲。該市政府在Telegram上發聲明稱，敖德薩受到導彈襲擊，導彈是從空中發射的，"部分導彈被截獲擊毀"。

該聲明沒有涉及導彈攻擊了哪些目標，但敖德薩政府發言人布拉丘克（Sergey Bratchuk）對電台表示，該市一處"關鍵的基礎設施"被擊中，沒有人員傷亡。

俄羅斯國防部周日發表聲明，稱俄軍從海上和空中向一個煉油廠以及三處燃料儲存罐發動了導彈襲擊。

俄烏戰爭重心繼續向烏克蘭東部和南部轉移。這個過程中，黑海沿岸的大都市敖德薩格外受到關注。它是烏克蘭最大的港口城市，擁有100萬人口，是該國外貿航運命脈上的重要關卡。此外，烏克蘭海軍總部也設在敖德薩。

英國情報部門沒表明水雷來自何方

英國情報部門在最新的戰局更新中認為，黑海中部署的水雷對當地海上活動構成巨大風險。

該報告沒有寫明水雷來自何方，但"但它們的布局幾乎可以確定跟俄羅斯海軍在該海域的活動有關"，報告繼續寫道，俄羅斯入侵對"中立和民事利益"造成風險。

報告還稱，俄羅斯通過封鎖海岸，阻止烏克蘭從亞速海和黑海獲得支援。

另據英國《泰晤士星期日》報道，英國首相約翰遜對其內閣大臣說，他有意向烏克蘭提供反艦導彈，以打破俄羅斯在黑海領域保持的絕對優勢。媒體認為，西方的這項回應政策堪稱“換檔”。

俄羅斯：俄烏領袖會晤時機不成熟

上輪談判結束後，俄羅斯方面似乎"口頭上"認可烏克蘭的立場，但俄方首席談判代表梅丁斯基（Vladimir Medinsky）對以上報道做出澄清，聲稱俄羅斯堅持其要求。

他在Telegram上表示，"協定草案還不能發給最高層會晤組織方"，"我再次重申，俄羅斯對克裡米亞和頓巴斯的立場沒有任何變化"。

此前，俄羅斯曾聲稱，此次"特殊軍事行動"的目的是迫使烏克蘭正式聲明國家中立、承認莫斯科對克裡米亞的主權以及承認盧甘斯克和頓巴斯兩個"人民共和國"獨立。

上周日（3月27日），烏克蘭總統澤連斯基表示，"我可以理解針對中立地位議題進行談判，我們正在對其進行討論和研究。烏克蘭已准備好爭取安全保障、中立與非核國家的地位"。他強調，任何協議都必須有第三方的保證。

（綜合報道）

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