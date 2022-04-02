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烏克蘭至少53處文化遺址遭戰火破壞 7項世界遺產未受波及

香港01 / 文．毛詠琪
擷自香港01
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聯合國教科文組織（UNESCO）周五（1日）表示，自俄羅斯入侵開始以來，烏克蘭境內至少有53個歷史和宗教遺址遭到破壞。較幸運的是，烏克蘭的七個世界遺產尚未受戰火波及。

發言人稱，UNESCO與其姊妹機構 UNITAR（聯合國訓練研究所）建立了一個系統，通過衛星圖像監測烏克蘭主要遺址和古蹟保護狀況。「迄今為止，我們已經能夠核實至少53個文化遺址遭到破壞」。這包括29個宗教場所、16座歷史建築、4座博物館和4座紀念碑。

其中，東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）遭受的破壞最為嚴重，共有18處地標受損，包括哈爾科夫國家學術歌劇和芭蕾舞劇院（Kharkiv National Academic Opera and Ballet Theater）、哈爾科夫藝術博物館（Kharkiv Art Museum）和 娘子谷大屠殺紀念館（Drobytskyi Yar Holocaust Memorial）。

53個受損遺址之中還包括南部港口城市馬里烏波爾的劇院，該劇院在3月在俄軍轟炸中摧毀。在北部城市切爾尼戈夫，擁有金色圓頂的聖凱瑟琳教堂（St. Catherine's Church）也受戰火破壞。

至於首都基輔，當地主要地標基本上完好，唯一較顯著受到破壞的是升天教堂（Voznesens'ka Tserkva）。位於烏克蘭的七個聯合國教科文組織世界遺產都沒有受到破壞。

基輔附近的「升天教堂」受戰火破壞

UNESCO總幹事阿祖萊（Audrey Azoulay）向俄羅斯外長拉夫羅夫致以信函，促請俄羅斯履行保育文化遺產的義務，並向他提供烏克蘭世界遺產的位置數據，以避免轟炸。

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文章授權轉載自《香港01》

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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