俄烏戰火為何點燃？何謂喬治亞模式？「聽」國際談判專家劉必榮速解

1991年，隨著蘇聯的瓦解，以及其主導的軍事同盟「華沙公約組織」解散，理論上作為對手的北約，也應該跟著冷戰結束而解散。

但在後續北約的主張中，儘管美蘇對抗的格局不復存在，很多地區性的衝突卻冒出來了，許多歷史的衝突、種族主義、領土紛爭開始浮上檯面，為了讓大家共享冷戰結束後的和平，並且鞏固民主。因此，北約不僅決定繼續維持，同時還更加擴張，讓其他的國家加入進來。

1994年，在時任美國總統柯林頓的呼籲下，提出讓北約東擴的想法，將東歐的國家，甚至包含前蘇聯的加盟共和國拉進北約。

從此以後，蘇聯的舊勢力就和海水退潮一樣，本來在東歐有很多勢力範圍、附庸國，現在一個一個都讓了出來，俄羅斯也就逐漸往東後退。

雖然俄羅斯提出抗議，北約東擴造成俄羅斯的安全受到威脅，但實際上，也並非每個前蘇聯的加盟共和國進入北約，都必然觸動到俄羅斯的緊張神經。

在這當中，唯獨兩個國家，俄羅斯是絕對無法妥協的，其中一個是烏克蘭，另外一個則是喬治亞。

因為無論是烏克蘭或喬治亞，國內都存在著俄羅斯人的聚居地。一旦他們往西邊靠，先別提北約的軍事力量將直逼俄羅斯門口，更重要的是，這些俄羅斯裔的聚居地，會不會也受到威脅呢？這些都是俄羅斯所關心的問題。

而「喬治亞模式」之所以成為普丁成功的先例，最主要的原因在於，俄羅斯跟喬治亞在2008年發生了一場極為短暫的戰事。

位在俄羅斯南部的喬治亞共和國，國內一共有兩個俄羅斯聚居的自治區，分別是南奧塞梯（South Ossetia）跟阿布哈茲（Abkhazia）。蘇聯瓦解，喬治亞獨立後，這兩個地方同樣想著要脫離喬治亞，所以他們成立了自治區，後來還索性成立自治共和國。

對於境內這兩個共和國，喬治亞政府一直拿不下來，也無法有效整頓。這件事情，直到2004年，當時的喬治亞總統薩卡希維利（Mikheil Saakashvili）上台，他期待借力北大西洋公約組織的力量解決，於是表達出喬治亞要加入北約的意思。

四年後，2008年4月，小布希也在北約峰會中，透露要讓喬治亞進到北約的訊息；理所當然地，莫斯科的普丁這方，立刻表示反對意見。然而，面對北約不予理會的態度，這讓俄羅斯下定決心，乾脆承認過去這些年來不承認的南奧塞梯、阿布哈茲，這兩個共和國的獨立地位。

喬治亞一看，發現俄羅斯的維和部隊即將介入了，馬上就跟北約進行聯合演習。喬治亞沒料想到的是，這樣的舉動反倒讓俄羅斯感覺到軍事威脅越發明顯，因此，在2008年的8月，發動了喬治亞戰爭。

正值夏天，北京奧運吸引了全球目光的時候，俄羅斯跟喬治亞打了一仗。很快地，幾天之內，喬治亞吃了敗仗，不過俄羅斯也撤軍離開。往後的日子，喬治亞一直沒辦法正式加入北約，當然也更無力處理境內兩個被俄羅斯承認的獨立共和國。

這整段過程，西方看在眼裡，都沒有出現什麼激烈的反應。終於讓普丁意識到，原來除了像過去那樣往東後退之外，其實還有這種方式可以處理，而這就是所謂的「喬治亞模式」。

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