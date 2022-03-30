中俄外長屯溪會面：經受考驗關系更堅定

（德國之聲中文網）俄羅斯外長拉夫羅夫和中國外長王毅周三（3月30日）在中國安徽省屯溪舉行會晤。據俄羅斯外交部發布的消息，兩國外長強調希望擴大雙邊的合作。中國方面譴責了西方對俄羅斯實施的制裁，拉夫羅夫和王毅稱制裁措施是非法和非建設性的。

拉夫羅夫訪問中國，是參加第三次阿富汗鄰國外長會議。這一為期兩天的會議由中國發起舉辦，美國和塔利班政府也派代表出席。

中國外交部的新聞稿稱，王毅表示，中俄關系“經受住國際風雲變幻新的考驗，保持正確前進方向，展現堅韌發展勢頭”。雙方發展雙邊關系的意願更為堅定，推進各領域合作的信心更為牢固。

拉夫羅夫表示，在國際形勢發展的關鍵時刻，俄中兩國元首保持戰略溝通，為推動俄中關系穩步發展和促進全球多極化發揮重要作用。他表示希望同中方“在國際和多邊舞台上，積極推進多極化進程，反對霸權主義和強權政治，維護聯合國憲章宗旨原則”。

中國外交部稱，拉夫羅夫通報了俄烏談判情況。王毅則表示，中方支持俄烏雙方克服困難繼續和談，支持迄今談判達成的積極成果，支持現地局勢盡快實現降溫。“從長遠看，應當汲取烏克蘭危機的教訓，本著相互尊重和安全不可分割原則，回應各方的合理安全關切，通過對話談判構建起均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。”

這是中俄外長今年以來的第二次會談。拉夫羅夫指出，這顯示了雙邊定期對話的緊密和互信特點。他在出訪前接受采訪時稱，俄羅斯對華關系處於"前所未有"的良好狀態。俄羅斯外交部稱，在會晤結束後的一份聲明中，雙方表示同意擴大“戰略伙伴關系”，並將在外交政策方面加強協商，以便在國際事務中采取統一立場。

大盟友與小伙伴？

在烏克蘭危機中，中國作為莫斯科的地緣政治伙伴，向俄羅斯提供了明確的外交支持。迄今，中國拒絕譴責俄羅斯的戰爭行動，拒絕稱其為侵略，而是指責美國和北約應為沖突負責。俄羅斯在備受孤立之下尋求與中國相互支援，這一關系將向何處發展？

德國執政黨之一自民黨聯邦議院黨團副主席、資深外交政策政治家拉姆斯多夫（Alexander Graf Lambsdorff）在接受《世界報》采訪時指出，眼下拉夫羅夫“會見所有願意見他的人”，以期向世界表明，俄羅斯並不孤立，這次訪問中國也出於這一考慮。

他認為，中國對俄羅斯的支持遠未達到莫斯科所希望的程度，但中國也不會和俄羅斯決裂，而是會維持這一“專制者聯盟”。另一方面，同中國維持良好關系的許多專制國家都十分在意“不干涉他國內政”這一原則，而俄羅斯入侵烏克蘭是最粗暴的干涉內政，因此中國如果不想將同這些國家的關系置於危險中，在外交上面臨極大挑戰，就如“行走在刀鋒上”。

拉姆斯多夫認為，俄中之間越走越近，可能使俄羅斯成為中國的“小伙伴”（junior partner）。目前俄羅斯正在被削弱，被孤立，經濟基礎被瓦解，而中國則准備好了把莫斯科拉到自己一邊成為小伙伴。即便這不是普京願意看到的結果，但如果他繼續一意孤行，就會讓俄羅斯成為中國的附庸。

（綜合報道）

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