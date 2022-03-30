演講救國家！澤倫斯基明向澳洲國會發表視訊演說
根據路透取得的國會紀錄， 烏克蘭總統澤倫斯基將於31日晚間向澳洲國會發表視訊談話。
澳洲就業部長羅伯特（Stuart Robert）向國會表示，澤倫斯基將在當地時間31日下午5時半發表視訊談話。
澳洲向烏克蘭提供國防裝備和人道主義物資，並禁止向俄羅斯出口氧化鋁和鋁礦石，包括鋁土礦。此外還對與俄羅斯總統普亭關係密切的商人等443人及33個實體實施制裁。
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