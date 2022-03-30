人權組織：俄軍在烏克蘭犯下戰爭罪行

（德國之聲中文網）國際特赦組織（AI）指責俄羅斯軍隊在烏克蘭戰爭中犯下“戰爭罪行”。“我們在烏克蘭看到的，是我們在敘利亞曾看到過的事情的重演”，該組織秘書長卡拉馬德（Agnes Callamard）在AI年度報告的發布會上說道，俄羅斯有意攻擊烏克蘭的民用設施，並將逃生通道變為“死亡陷阱”。

國際特赦組織東歐分部主任斯特魯特斯（Marie Struthers）表示，該組織研究人員在烏克蘭當地的調查中記錄到了“在敘利亞和車臣曾使用過的策略”。卡拉馬德則將對烏克蘭東南部城市馬裡烏波爾的圍困同敘利亞城市阿勒頗作比較，阿薩德政府軍在俄羅斯空軍的幫助下，將阿勒頗徹底摧毀。

報告還指出，俄軍“無選擇地對醫院、住宅區和幼兒園等目標發動襲擊”，並使用了包括集束炸彈在內的國際法禁止的武器。

集束炸彈攻擊平民目標

集束彈在飛行過程中就會在目標上空炸開，釋放出大量體量較小的爆炸物，這些體積如飲料罐的小炸彈落地時，不僅可穿透輕型裝甲車，碎片還對周圍人員具有殺傷力。

德新社援引的多名專家指出，來自交戰地區的圖像顯示，俄軍在烏克蘭第二大城市卡爾科夫（Charkiw）使用了集束炸彈，而且目標是居民住宅區。照片和視頻中，可以看到彈坑和尚未爆炸的小炸彈。

德國黑森州和平與沖突研究所的專家維索茨基（Simone Wisotzki）指出， “轟炸的是平民區域，這是違反日內瓦協議，違反人道主義國際法的行為。”針對俄羅斯國防部長稱俄軍僅使用高精度武器的說法，維索茨基說，“集束炸彈不是精確武器。”

世界上絕大多數國家都禁止集束炸彈。有110個國家2008年簽署了《國際禁用集束炸彈公約》。公約禁止制造和使用此類武器彈藥。俄羅斯和烏克蘭都沒有簽署這一條約。有報道顯示，自2014年以來，在烏克蘭東部頓巴斯地區的交戰中，使用了集束炸彈。

國際特赦組織稱，烏克蘭城市奧赫提爾卡（Ochtyrka）一座幼兒園遭到襲擊，攻擊中使用了集束炸彈，造成3名平民死亡，包括一名兒童。人權觀察組織也報道，烏克蘭一所醫院被集束炸彈集中，有4人死亡，10人受傷，包括醫院工作人員。

烏克蘭武裝人員虐俘？

烏克蘭官方近日對網絡上流傳的“烏克蘭軍人虐待俄軍戰俘”的視頻做出回應。總統辦公室顧問阿列斯托維奇（Alexei Arestowitsch）表示，如果視頻內容屬實，這種行為是“絕對不能容忍的”，並宣布將就此展開調查。

視頻中可以看到，穿著烏克蘭軍服的人開槍打傷了一名“俄軍俘虜”的腿。視頻的真實性目前尚無法得到證實。

此前，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valerii Zaluzhnyi）在接受CNN采訪時表示，烏克蘭軍隊嚴格遵守國際法規則。他不排除傳播不實的“虐俘”視頻是俄方詆毀烏克蘭軍隊的一種“心理戰”和宣傳手法。

（綜合報道）

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