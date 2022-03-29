澤倫斯基吐心聲 德法觀望、英美盟友

誰是澤倫斯基的真朋友？烏克蘭總統澤倫斯基在接受《經濟學人》（The Economist）專訪時，直率地批評德國、法國在俄羅斯入侵烏克蘭時，騎牆觀望的態度，並稱許美國與英國可為盟友。他解釋說，因為德國政客尤其注意「情勢如何影響他們自己的國家」，而法國原就很怕俄羅斯。

澤倫斯基批評德、法

據德國世界報《WELT》28日所載，訪談中，澤倫斯基對於德國在烏俄戰爭中觀望的態度頗有微詞，因為德國雖繼續向烏克蘭提供軍事物資和其它援助，但並未打算參戰、且不願對俄國能源的進口下達禁令；他批評德國完全從務實的經濟角度看待這場戰爭、試圖在俄烏之間取得平衡。而當他被問及為什麼法國總統馬克宏不會提供坦克來幫助烏克蘭獲勝？澤倫斯基強烈批評說，「他們害怕俄羅斯。就是這樣」。

美國英國可為盟友

但他讚許美國和英國，認為拜登的參與度愈來愈高，他坦承，美國有不同的權力中心，雖然參眾兩院支持烏克蘭，但仍有選舉的因素，影響了他們的策略和決心。

他也提到英國首相強森一直比較熱心提供武器，各國領導人都是根據選民的態度作出反應，以這個觀點來說，「英國是絕對站在我們這邊的，她並沒有扮演中立」，澤倫斯基說。

烏克蘭衝突的利益陣營

澤倫斯基將北約分為五個陣營。首先是那些「不介意長期戰爭」的國家，因為意味著戰爭可以讓俄羅斯筋疲力盡，即使烏克蘭滅亡並以烏克蘭人的生命為代價也在所不惜。而其他國家則希望盡快結束戰爭，因為「俄羅斯的市場很大，戰爭讓內國的經濟正在遭受損失，他們希望看到俄羅斯能保留部分市場」。

而第三個更多元化的國家集團屬於「承認俄羅斯的納粹主義，並希望烏克蘭佔上風」，如波蘭等一些較小的自由國家屬於這個行列，這些國家傾向「不惜一切代價迅速結束戰爭，他們以人道基礎為考量」。

最後則是那些目前以任何可能的方式，想要和平的國家，他們的處境就比較尷尬，因它們是「俄羅斯聯邦在歐洲的辦事處」。

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