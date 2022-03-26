三位馬裡烏波爾人講述 地獄般的逃生經歷

（德國之聲中文網）自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，馬裡烏波爾（Mariupol）成為全世界媒體和政壇關注的焦點。在俄軍持續不斷的炮火襲擊下，這座位於亞速海的港口城市成為抵抗侵略和人道主義災難的象徵。一座婦產及兒童醫院被炸毀，一所平民避難的劇院又被炸毀，舉世為之震驚。歐盟表示，俄羅斯犯下了 "大規模戰爭罪"。

德國之聲採訪三位艱難逃生的馬裡烏波爾人。

"全城屍橫遍野"

奧西琴科（Mykola Osychenko），馬裡烏波爾電視台的負責人，攜家人和鄰居一起離開了馬裡烏波爾。他們的家就在3月9日被炸毀的那所醫院附近。

醫院診所離我的住宅樓有500米遠。當飛機投下炸彈時，爆炸的威力如此巨大，讓我以為它擊中了我們的住宅樓。那是一家兒童醫院，三樓是產科病房。襲擊發生的前一天，我的60歲的鄰居剛剛從這家醫院出院。他受傷之後，因為沒有別的地方治療，就去了這家醫院。俄羅斯媒體說，那裡既沒有兒童也沒有婦女，是一個軍營的總部，但實際上，那裡有許多婦女和兒童。

當時我們樓裡的溫度和外面一樣：零下六七度。我們都睡在地下室的一個單間裡。那裡可以封閉起來，因此最為暖和。地上有床墊和墊子，我們把家裡的小孩子們放在上面。他們整天在那裡睡覺或者呆著。孩子們和他們的母親躺在一起，祖父母則坐在靠牆的椅子上睡覺。我們這些中年人則甘脆睡在樓梯上。

在離開馬裡烏波爾之前，我們把飲水送給住在車裡和用其他方式留下來的人。我們還把剩餘的食物留給他們，因為現在食物已經很難獲得了。倉庫已經被摧毀和掠奪了，商店也是如此。

在我們離開之前，我們在房屋外面生火做飯，但沒有足夠的干柴。人們用被炸毀的學校的窗框和其他建築材料作為柴火。但收集這些東西是很危險的，因為隨時可能被炸彈擊中。這種情況發生過，當事人被當場炸成了碎片。

一開始，人們試圖從井裡打水。一些地方仍然存在這樣的水井，但是人們不得不冒著炮火前往，並要排隊等候很長時間。人們從被毀壞的建築物的供暖系統中取水，盡管這些水不應該飲用，但是大家還是把它燒開了喝。有一天晚上，天上下起了雪，我們像孩子一樣欣喜若狂。只要炮彈停息下來，我們街區的每個人都去用桶收集雪，一起建立了一個雪融水供應系統。

離開這座城市的時候，我們沒有看到一棟完整的建築--到處都是破碎的窗戶和殘垣斷壁。有些建築的頂層已經沒有了。到處都是屍體，女人、男人和孩子。在車上，我們試圖分散孩子們的注意力，不讓他們看到這些場景。這真的是太可怕了。

我的心碎了

科裡亞金娜（Natalia Koryagina），醫療助理，於3月14日離開馬裡烏波爾。

我只帶了一個背包，沿著馬裡烏波爾的卡爾米斯河左岸，走到市中心的一棟大樓。在那裡，炮火相對少一些。我的母親79歲了，她不想和我一起來。我無論是哭求還是警告，都無法讓她改變主意。

就在我離開住宅樓一小時後，附近的一所學校和兩座大樓被炮彈擊中。我們鄰居家所有的窗戶都被震碎了，但我母親家的窗戶得以幸存。再後來，電和水都被切斷了。我告訴母親，第二天去接她。這次她同意了。

我的一些同事和家人已經住進市中心的這座大樓裡，因為他們的家都在城裡的危險地區。我們總共有16個人，包括6個孩子。在地下室，我們用墊子和氣墊搭起了床。

空襲警報頻頻響起，我們只好在地下室呆了大半天。第二天，我無法前往左岸去接母親。嘗試了四個多小時，我們才叫到一輛出租車。然後，得到的答復是"沒有汽油，沒有辦法去左岸"。我苦苦哀求，並開出高價，但無濟於事。我的熟人中，也沒有誰能幫我接到母親。隨後我給她打電話。她讓我平靜下來。她說，她有水和食物，戰爭不會永遠進行下去。她說，她會處理好的。這是我最後一次聽到她的聲音。

我的丈夫是軍人，正在保衛我們的國家。最初幾天，我和他沒有聯系。我的兒子在哈爾科夫。我的心碎成了三塊，但生活還得繼續。

隨著俄軍對我們城市的圍困加劇，我們的電、水和煤氣都被切斷了。我們還能在市場上買到一些食物。由於沒有電，商店很早就關門了，而且還遭到了搶劫。我們不得不在外面生火做飯。整個地區的人們都在冒著炮火收集木柴。

後來，炮火從四面八方襲擊我們所在的建築。所有的窗戶和屋頂都被摧毀了。建築劇烈搖晃，感覺隨時會倒塌。所幸地下室還在。一樓的溫度是1到2度，地下室的溫度是4到5度。最糟糕的是缺水。下了兩次雪，我們用雪填滿兩個浴缸。這已經很幸運了。

大樓裡沒有手機信號，使用手機得跑到900米之外的地方。我們發現有一條供私家車通行的走廊，於是決定離開。在我們裝車的時候，不斷有爆炸聲傳來，金屬碎片砸向圍牆。中午12點，我們離開馬裡烏波爾。我們看到四處都是廢墟和大火。晚上9點左右，我們到達貝爾迪揚斯克（Berdyansk），在一所學校過夜。

我們一行人中有很多孩子。大家都小心翼翼地開車，因為到處都是未爆炸的彈藥。進出城鎮的所有道路上都有俄羅斯人的檢查站，總共有30多個。在扎波羅熱（Zaporizhzhia）附近被炸毀的一座橋前，發生了交通大堵塞。我們繞道而行，從一條窄路通過。一個小時後，另一個車隊遭到槍擊，發生人員傷亡。晚上7點左右，我們抵達第聶伯羅（Dnipro）。

這簡直就是地獄

斯科羅博哈特科（Oleksandr Skorobohatko），一個國際人道主義組織的工作人員，於3月15日離開馬裡烏波爾。

到3月初，整個城市明顯正面臨一場人道主義災難。當沒有更多的食物和藥品供應時，人們開始恐慌。我以前只是聽說過人道主義災難。我沒有為外國救援組織工作過，也從來沒有遇到過這樣的問題。

我和妹妹住在親戚家。我們睡在感覺相對安全的走廊地板上。在一定程度上，我們適應了炮擊，適應了食物匱乏。鄰居的房屋已經被摧毀。我們花了很多時間和鄰居們呆在一起，生火做飯。

花了很長時間，人道主義走廊才建立起來。人們感到絕望，彼此安慰。當我們從廣播中聽到有500輛汽車已經抵達扎波羅熱（Zaporizhzhia）時，一開始還不敢相信。第二天，一個熟人來告訴我們會有另一支車隊前來救援。我們立即上了車。車隊憑直覺在城市裡的小街小巷穿行。一直到離開城市5到10公裡的時候，我們才終於安靜下來。

一路上，到處都是檢查站、管制點和無窮無盡的排隊等候。到達扎波羅熱時，我們才意識到終於成功地離開了馬裡烏波爾。

但是，我感到有些內疚，因為沒有提前通知家裡有孩子的朋友。我決定返回去接他們。

我重新通過所有的檢查站。在返回馬裡烏波爾前的最後一個檢查站，所謂的 "頓涅茨克人民共和國"的士兵搶走了我的汽車。我不得不步行回來。在下一個村莊，我找到了睡覺和吃飯的地方。早上，一些好心人把我帶到了扎波羅熱。我將終生銘記這段經歷，以及所有的犧牲者。

此時此刻，許多志願者正在設法前往馬裡烏波爾去提供援助。我們交換信息，但是誰也不能保證安全回來。相反，人們得到警告，可能會有去無回。盡管如此，我仍然在尋找辦法，至少把我的親人們轉移到下一個安全的村莊。

這簡直就是地獄。

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