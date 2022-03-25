俄烏戰情分析／自我選擇或被迫擔任 中立國地位是烏克蘭的選項嗎？

一個中立化的烏克蘭？類似於瑞典或者奧地利模式的中立國？今年3月中旬俄羅斯政府曾在一輪談判中提出這是結束戰爭的出路。俄總統發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在3月16日說過：「這是一個將被討論的選項，也可以被看做是一定程度的妥協。」

從1990年烏克蘭獨立到2014年，烏克蘭在形式上已經是中立國。但是俄羅斯武力併吞了克里米亞之後，烏克蘭議會開始放棄中立政策。2019年烏克蘭議會經投票多數票支持修改憲法。從那時候起，不僅僅是謀求加入歐盟，成為北約成員國也被寫入烏克蘭憲法。

想阻止烏克蘭成為北約成員國的不僅是俄羅斯，北約本身也因為不想捲入一場與俄羅斯直接交戰的戰爭而表示拒絕。烏克蘭總統澤倫斯基此間已經公開承認，加入北約的目標無法實現。

自我選擇或者被迫中立化

那麼，成為中立國對烏克蘭來說究竟是不是一個選項呢？奧地利、瑞典和芬蘭可以被看做是中立國的樣板。但是這三個國家各有各的歷史。

奧地利在二戰結束後和德國一樣被四個戰勝國佔領。1955年10月26日奧地利國會通過《中立宣言》成為《奧地利憲法》的一部分，宣布奧地利為永久中立國。在這一前提下，蘇聯同意從奧地利撤軍。斯德哥爾摩大學歷史學者、《世界史上的中立化》一書的作者雷歐斯·米勒（Leos Müller）在接受德國之聲採訪時表示，就奧地利而言，它是一種「通過大國條約作保從上而下的中立」。

和奧地利不同，瑞典的中立立場是這個國家自我選擇的結果。1809年，俄羅斯帝國擊敗瑞典，芬蘭成為沙皇統治下的一個大公國。自此之後，瑞典在外交和安全政策方面變成一個中立且不結盟的國家。

隨著俄國爆發十月革命，芬蘭於1917年12月6日宣布獨立。1939年，蘇聯發動了蘇芬戰爭，芬蘭被迫割地，此後，芬蘭在1941年加入德國陣營參加了對蘇聯戰爭。二戰結束後，芬蘭成為戰敗國，主權和外交長期受制於蘇聯。芬蘭前總理斯圖布（Alexander Stubb）對德國之聲表示：「如果沒有一個自我宣示的、務實的、且絕非意識形態類型的中立化，我們就無法確保我們的主權。」但他補充說，「冷戰期間，芬蘭的安全政策和國際決策的範圍非常有限」。

中立國也參與北約軍演

這三個中立國家的中立性在過去幾十年裡越來越軟化。奧地利、芬蘭和瑞典雖然未加入任何軍事同盟，但它們都在1995年加入了歐盟。而歐盟也擁有共同的外交和安全政策，包含軍事要素。就在本周，歐盟外長們決定建立一支5000名士兵組成的快速反應部隊。

尤其是俄羅斯的兩個鄰國瑞典和芬蘭正在尋求與北約之間的軍事合作。例如，他們正在挪威北部距離俄羅斯邊境幾百公裡的地方參加正在進行的大規模演習「冷靜反應」（Cold Response）。這次演習是在烏克蘭戰爭之前早就計劃好的，俄羅斯也被告知。但現在它卻具有非常直接的意義。去年6月，瑞典和芬蘭自己也變得積極起來：他們邀請包括德國在內的北約7個國家參加「2021年北極圈挑戰」（Arctic Challenge 2021）聯合軍演。

芬蘭多數民眾贊同加入北約

烏克蘭戰爭完全改變了現有的局面。歷史學者米勒分析認為，同奧地利所處的歐中中心位置不同，瑞典和芬蘭感覺自己對俄羅斯處於「戰略暴露」。他解釋說，芬蘭和俄羅斯之間擁有漫長的邊境線，北約成員國愛沙尼亞和拉脫維亞局勢微妙且兩國國內講俄語的少數族裔勢力強大，波羅的海另一邊裝備精良的俄羅斯飛地加裡寧格勒都是令芬、瑞兩國不安的原因。

目前在瑞典和芬蘭國內都出現有關放棄中立地位加入北約的激烈討論。但一旦加入北約，就意味著這兩國也必須遵守北約公約第5條：一旦確認成員國受到攻擊，其他成員國將作出即時反應。該條款被理解為各國部隊將自動參戰，並不再需要各國政府的參戰授權，即集體自衛權。

芬蘭前總理斯圖布認為，芬蘭「一定」會加入北約。他說：「這不是一個是不是的問題，而是什麼時候加入的問題。」他認為「幾個月後」芬蘭就會向北約提交申請。根據芬蘭國內最新民調，62%的芬蘭人支持加入北約，反對的比例僅為16%。斯圖布說：「火車已經發車了，終點站就是北約。」德國聯邦總理肖爾茨也已經表示過，如果芬蘭提交加入北約的申請，那是「非常歡迎的」。

目前瑞典國內支持加入北約和反對加入的比例為41%比35%，出現一個相對多數。今年9月瑞典國會將舉行大選，屆時是否加入北約一定會成為一個重要的選舉議題。學者米勒說，烏克蘭戰爭爆發後，瑞典國內氣氛出現很大轉變。他認為，如果芬蘭和瑞典都要加入北約，「那最好協商好一起加入」。

對於中立國而言去軍事化「無法想像」

兩個面對俄羅斯威脅正准備放棄中立國地位的國家對烏克蘭而言大概已經不再能夠成為中立國樣板。奧地利雖然到目前為止沒有類似的動作，但奧地利的地緣戰略地位完全不一樣。

米勒認為，現在在烏克蘭實現中立化不可能成功。為了實現烏克蘭的中立化，美國、俄羅斯或者北約之類的大國及組織將不得不作為保證國確保這一中立，並在發生攻擊時保護烏克蘭。米勒說「這需要一個有效的國際法、有效的條約和組織。但是俄羅斯現在已經把一切都打破了。另外俄羅斯還要求烏克蘭去軍事化，這對一個中立國家來說是不可想像的要求。」同瑞典和瑞士一樣，烏克蘭也需要自己的國防實力。

國際擔保最終可能變得一文不值，烏克蘭已經經歷過了。1994年，烏克蘭在《布達佩斯安全保障備忘錄》中承諾放棄蘇聯的核武器遺產，作為回報，俄羅斯、美國和英國承諾尊重烏克蘭的主權和邊界。然而20年後，俄羅斯吞並了烏克蘭的克里米亞，美英兩個西方大國只冷眼旁觀。

與1914年何其相似

米勒和斯圖布都認為烏克蘭戰爭是一個戲劇性的轉折點。「普亭的戰爭正在打破1945年後的世界秩序。」米勒說。

斯圖布說：「在我看來，我們這代人正在經歷同歷史上1914年或者1939年或者1989年相類似的瞬間。」他認為，歐洲正在升起新的鐵幕，「俄羅斯會被完整地孤立起來」。他說，當然到時候人們還是會和俄羅斯打交道，「但是我作為芬蘭人這可能將會是戲劇性的一幕：我們和俄羅斯擁有1340公里共同邊境線，但是在可預見的未來，我們會和這個鄰居不相往來。」

如果芬蘭放棄中立並成為北約成員國，俄羅斯和西方聯盟將在北歐這條漫長的邊界上正面交鋒。

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