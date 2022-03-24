俄烏戰爭陷僵局 北約部署軍隊圍堵

為避免戰事擴大，北約23日宣布將派遣更多部隊前往東歐國家，並承諾會保護烏克蘭免受俄羅斯核武、生化武器的傷害。美國總統拜登將在25日抵達歐洲，與北約國領袖進行會談，商討俄烏戰爭的下一步。戰爭自2月開打至今已滿1個月，烏克蘭仍在苦苦支撐，但戰事也比俄羅斯預期的還要久。

北約加強協防

根據《英國廣播公司》報導，北約秘書長史托騰伯格23日表示，北約將會在匈牙利、斯洛伐克、保加利亞、羅馬尼亞部署更多軍隊，並期望北約各國能增加陸海空等不同方面對俄羅斯間接施壓的力道（北約為防禦性條約，不能直接派兵前往烏克蘭）。此外，北約也同時承諾，會保護烏克蘭不會受到俄羅斯核武、生化武器的傷害。

目前北約從波羅的海到黑海約部署4萬名軍隊，史托騰伯格提到，面對緊急狀態，不能將和平視為理所當然，如果俄羅斯動用國際法禁止的核武、生化武器將會面臨非常嚴重的後果。《半島電視台》也提到，美國總統拜登將於25日抵達歐洲參加北約領袖峰會，也將會討論未來該如何因應俄烏戰爭僵局。

俄烏陷僵局 中方搖擺

烏克蘭總統澤倫斯基近日發布影片，呼籲各國民眾起身抗議俄羅斯侵略，他說，俄羅斯現在打算將世界上所有嚮往自由的勢力擊敗，他希望在俄羅斯入侵烏克蘭滿1個月的時候，全世界的民眾都能上街遊行，表達對俄羅斯侵略的不滿。最新消息也指出，法國汽車大廠雷諾也加入抵制俄羅斯的行列。

史托騰伯格也呼籲中國對俄羅斯侵略的行為進行譴責，中國國家主席習近平雖曾對俄烏戰爭表達關切，但由於中俄過去交情緣故，並未對俄羅斯進行譴責，僅提供烏克蘭人道援助。且中國外交部副部長樂玉成還表示，西方對俄羅斯的制裁壓力太大。

目前俄烏戰爭開打近1個月，據了解俄羅斯軍隊出現補給問題，加上烏克蘭持續接受北約等國武器援助，因此俄羅斯仍未將烏克蘭政府擊垮，雖然雙方外交部長曾於土耳其會談，但仍無法獲得共識，雙方持續陷入僵局。

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