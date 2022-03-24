只有中國支持 俄羅斯「烏克蘭人道決議」遭否決

聯合國安週三（3月23日）以壓倒性優勢否決了一項俄羅斯決議，該決議承認烏克蘭日益增長的人道主義需求，但沒有提及導致危機升級的俄羅斯入侵，這場危機使數百萬烏克蘭人迫切需要食物、水和住所。

為了通過該決議，俄羅斯需要在由15個成員組成的安理會中，獲得至少9張贊成票，而且其他四個常任理事國都沒有投下否決票。但最後俄羅斯只得到了中國的支持，其他13個安理會成員都投了棄權票，反映成員對於俄羅斯入侵烏克蘭的態度。

與此同時，聯合國大會開始審議一項由烏克蘭和其他20多個國家起草、由近100個國家共同發起的決議。該決議明確指出俄羅斯的侵略是造成烏克蘭日益嚴重人道危機的原因。聯合國大會還準備審議一項由南非提出的決議，該決議並未提及俄羅斯入侵，與莫斯科在安理會中提出的決議相似。

決議由來

俄羅斯是在15日發布一份擬於聯合國安理會提出的決議，內容要求保護烏克蘭境內「處境脆弱」的平民，並為人道援助和尋求離開該國的人提供安全通道，但決議沒有提及俄羅斯對烏克蘭境內的戰爭負有責任。

決議草案贊同聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）關於對話和談判的呼籲，要求通過談判實現停火，以迅速疏散「所有平民」，並強調「有關各方需要為此目的商定人道停火」。但它從未指明「有關各方」是誰。

草案對烏克蘭境內及周邊地區不斷惡化的人道局勢和平民傷亡報告表示「嚴重關切」，並強烈譴責「針對平民和民用物體的攻擊，包括不分青紅皂白的炮擊」。

俄羅斯的草案是在法國和墨西哥宣布他們共同提出的關於烏克蘭的人道主義決議後的第二天發佈的。法國與墨西哥提出的決議在聯合國安理會討論了兩週後，被移到有193個成員的聯合國大會上表決。

原先法國和墨西哥要提出有關草案，在英美壓力下，決議中放入:「停止敵對行動」。但俄羅斯要求決議中不該有「政治語言」，不然會提出否決。 法國駐聯合國大使德裡維埃 （Nicolas De Riviere）告訴記者:「顯然，要在安理會通過這項決議會很困難。」

(綜合報導)

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