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「防空洞內煮羅宋湯」 烏克蘭媽媽正能量影片 抖音上爆紅
俄烏戰爭開打至今已將近一個月，許多烏克蘭民眾仍活在槍林彈雨的恐懼之中。然而在如此艱困的時刻，仍有烏克蘭人民苦中作樂，並透過社群平台分享有趣的影片，向同胞及世界傳達出積極正向的心態。
根據日本媒體「grape」報導，抖音用戶「valerisssh」近來分享一支影片，畫面中是這位用戶的母親身處在防空洞中，依然帶著笑容準備食材、切菜，最後做出一大鍋的烏克蘭傳統料理「羅宋湯」，搭配輕鬆的背景音樂，似乎一點都沒有戰爭時的緊張氣氛。
@valerisssh Professional cooker! #ukraine #stopwar #russiastop ♬ original sound - pradasaint
除了這部影片之外，valerisssh也分享過其他母親在防空洞中做料理的影片。她有時也會走近遭到摧殘的市區中，拍出遭到炸毀的住宅畫面，顯示出當地戰火有多麼激烈。對比之下，更襯托出在危難之中，她們仍堅強地保持著樂觀的心態。影片發佈至今，觀看次數已經超過400萬。
網友們也紛紛回應「你有著最可愛的媽媽」、「願上帝保佑你們」、「我很慶幸你們找到方法來度過眼前的可怕狀況」、「羅宋湯真的超讚」、「愛死羅宋湯了」、「好欽佩妳們的心態」、「保持安全並多拍一些這種片，然後希望世界能快點阻止那位瘋子」。
@valerisssh Ukrainian blinchiki in a bomb shelter✨ #ukraine #stopwar #russiastop ♬ Ice Dance (From "Edward Scissorhands") - Ashton Gleckman
@valerisssh NATO, CLOSE THE SKY OVER UKRAINE! #ukraine #stopwar #nato ♬ Another Love - Tom Odell
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