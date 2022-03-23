俄烏戰火釀小麥荒 印尼營多麵缺貨、埃及控制麵包價格

烏克蘭和俄羅斯被形容為世界糧倉，佔全球小麥和大麥出口的三份之一，但俄烏戰火也直接衝擊農產品供應，全球多國面臨小麥荒，印尼營多麵有缺貨危機，埃及則出手控制麵包價格。

半島電視台報道，烏克蘭2020年向印尼出口近3百萬公噸小麥與混合麥，是印尼的最大穀物供應國。在戰火爆發後，印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）本月較早前已警告指，全球糧食價格有可能因此上升。

在過去一周以來，印尼商販與部份地方的消費者已開始發現，在當地與亞洲也受到歡迎的即食麵「營多麵」（Indomie）在貨架上愈來愈少，報道引述商販指「我們還有一些其他品牌的存貨，但營多麵是至今最受歡迎的，最近數周我們都沒有收到新供貨，不知道如何告訴顧客。」也有餐廳職員稱，目前仍有營多麵供貨，但留意到價格有所上升。

《衛報》報道，俄烏戰爭切斷了從黑海地區運送小麥的途徑，對中東與北非的出口尤其受到影響，埃及由於是全球最大的小麥進口國，更是大受影響。埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）21日宣告設定麵包銷售價格，定於每公斤11.5埃及鎊（約4.85港元），至於傳統扁麵包（Baladi）的價格則固定在每90克1埃及鎊（約0.42港元）。

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文章授權轉載自《香港01》

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