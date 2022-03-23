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俄軍不想再戰「朝自己腿上開槍」以便能返國免受罰

聯合新聞網 / 綜合報導
俄軍「朝自己腿上開槍」以便能返國免受罰。圖／取自nypost
俄軍「朝自己腿上開槍」以便能返國免受罰。圖／取自nypost

俄羅斯電報頻道NEXTA報導，在烏克蘭的俄羅斯軍隊士氣低落，甚至開始拿子彈射自己，希望能被遣送回家。

NEXTA公開由烏克蘭安全局截獲一名俄羅斯士兵與母親的電話錄音。俄羅斯士兵在電話中告訴母親，他們正在尋找烏克蘭士兵發射的子彈射傷自己人，如此才能讓他們看起來像是在戰爭中受傷。

該士兵向母親解釋，自己想逃離烏克蘭的恐怖戰場，但他不能直接回家，因為違背普亭指令的人可能會面臨大約8年的監禁。他稱一些士兵已經開始互射對方，「讓大家可以纏上繃帶，送到俄羅斯南部布布瓊諾夫斯克的醫院」。

這名士兵還說，目前至少120人負傷送往醫院。而現在烏克蘭軍方已經炸毀他們所有設備，他擔心自己的安危。

上週公開的另一段電話對談中，可以聽到一名俄羅斯士兵描述戰場慘況：「他們（烏克蘭軍隊）已經朝我們開火14天了，我們很害怕。我們偷了食物，闖入民宅殺害平民。俄羅斯士兵朝自己的腿上開槍才能被回家。到處都是屍體，滿滿8輛貨車都是俄軍屍體。」

《紐約時報》指出，美國保守估計在3週的戰事中，已有7000多名俄羅斯人喪生。這個數字已經超過20多年來在伊拉克和阿富汗陣亡的美軍人數總和。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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