俄軍損兵折將有多少？ 烏克蘭稱俄6名少將陣亡

據德新社報道，烏克蘭軍方發布的消息稱，戰爭爆發以來已有數十名俄軍高階軍官陣亡，其中至少包括6名少將級軍官。如果消息屬實，意味著俄軍參戰將官中超過四分之一已在烏克蘭喪生。

烏克蘭方面通報的最近一名陣亡俄軍將領是46歲的安德烈·默德維切夫（Andrei Mordvichev）少將，稱他3月20日在赫爾松（Cherson）附近一場機場攻防戰鬥中被打死。烏克蘭軍隊最終從俄軍手中奪回了機場的控制權。

此前，烏克蘭軍方還通報了另外5名俄軍軍官的死訊，他們均為少將級軍銜，年齡多在45到48歲之間。

維塔利·格拉西莫夫（Witali Gerassimow）少將在烏東部城市哈科夫附近陣亡，他曾參加第二次車臣戰爭以及在敘利亞和克裡米亞半島軍事行動；指揮第150步兵師的奧列格·米特耶夫（Oleg Mityaev）少將在南部港口馬裡烏波爾（Mariupol）附近的交戰中喪生，他也曾在敘利亞指揮戰鬥；馬戈梅德·圖恰耶夫（Magomed Tushajew）少將在戰爭初期就在攻打基輔附近的一座機場的戰役中被打死，他曾是車臣政府領導人卡迪羅夫的軍事顧問；安德烈·科列斯尼科夫（Andrei Kolesnikow）少將3月11日陣亡。

莫斯科僅證實一人死訊

曾參加克裡米亞戰事的俄軍第7空降師司令、第41軍團副司令安德烈·蘇霍維茨基（Andrei Sukhovetsky）少將3月3日在一次特殊行動中被一名烏克蘭狙擊手打死。他是迄今在烏克蘭陣亡的級別最高的俄軍指揮官，也是唯一一名死訊得到俄羅斯官方證實的將軍。普京在3月4日一次對國民的電視講話中證實了蘇霍維茨基陣亡的消息。

根據烏克蘭軍方3月20日發布的消息，近日陣亡的俄軍中級軍官還包括來自莫斯科東北科斯特羅馬（Kostroma）的傘兵團的指揮官，以及俄南部斯塔伏羅波爾（Stawropol）的哥薩克兵團的指揮官。

烏克蘭政府顧問、首席停火談判代表波多爾雅克（Mykhailo Podolyak）發推稱，俄軍高階指揮官折損的比例相當高，已有6名將官和數十名上校級別的軍官在烏克蘭陣亡。"這說明俄軍完全缺乏戰鬥准備，他們的武器僅僅是數字和巡航導彈。"

俄媒透露傷亡人數 刪除後稱"被黑"

根據烏克蘭軍方21日發布的最新數據，自戰爭開始以來，俄軍的陣亡人數已達到15000人。這一數字 目前無法得到獨立方的證實。而俄方上一次公布傷亡數字還是在3月2日，確認陣亡士兵數為498人。

據路透社報道，周一（3月21日），俄羅斯親克林姆林宮的《共青團真理報》在線發表的一篇報道援引俄國防部的數字，指截止當時俄軍陣亡人數為9861人，受傷人數16153人。但幾小時後有關段落就從文章中被刪除。

該報後來在其網頁發表聲明解釋稱，網站的管理員界面"被黑客入侵，並在一份關於烏克蘭特別行動情況的出版物中制作了虛假內容。不准確的信息立即被刪除"。

《共青團真理報》的莫斯科通訊員周二在俄羅斯總統府的每日例行在線記者會上再次做出了同樣的解釋。而克裡姆林宮發言人此前已表示，對此事件不予置評。

《紐約時報》3月16日的一篇報道中提及，據美國情報部門"保守的一方"估計，自開戰以來超過7000名俄軍人員的死亡，比20年裡在伊拉克和阿富汗死亡的美國軍人加起來還要多。

（綜合報道）

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