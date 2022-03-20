俄烏戰況：俄首用高超音速導彈 烏總統再呼談判

俄烏戰事持續，俄羅斯國防部周六（3月19日）表示，"匕首"（Kinzhal） 航空導彈系統發射了高超音速氣動彈道導彈打擊烏克蘭西部城市傑利亞京（Deljatyn）的大型導彈和航空彈藥軍用倉庫。這是俄羅斯首次承認在作戰行動中使用高超音速導彈。

烏克蘭空軍發言人伊格納特（Yuri Ignat） 向法新社表示："敵人瞄准了我們的倉庫"，但"我們沒有關於導彈類型的信息"。

高超音速巡航導彈可達音速5倍以上，在飛行中具機動性，改變自己在大氣層中的高度，運動軌跡無法預測。由於其目標設定要到最後一刻才暴露，因此，難以在常規空防系統被發現和攔截。

烏克蘭："暫時"無法進入亞速海

莫斯科周六還表示，其軍隊已經攻破了烏克蘭的防線，進入南部戰略港口城市馬裡烏波爾（Mariupol），並在敖德薩（Odessa）郊外摧毀了無線電和情報站點。

烏克蘭當局坦言，由於俄羅斯軍隊收緊對亞速海主要港口馬裡烏波爾的包圍，烏克蘭"暫時"失去通往亞速海的道路。烏方的聲明還指出，俄羅斯士兵在向米科萊夫（Mykolaiv）逼近時被防御部隊阻止。

烏總統再次呼籲和平談判

周六當天，烏克蘭總統澤倫斯基在臉書上發布視頻呼籲："現在是會面、會談的時候，是時候恢復烏克蘭的領土完整性及公平正義。否則，俄羅斯的損失將如此巨大，以至於幾代人都不足以恢復。" 他認為，這將是"俄羅斯彌補錯誤的唯一機會"。

另據法新社報道，烏克蘭方面周六表示，一名俄羅斯將軍在克裡米亞北部赫爾松（Cherson）郊外的一個機場被擊斃，並稱他是自2月24日入侵開始以來被擊斃的第五名將軍。

美國官員：俄羅斯攻勢"基本停滯不前"

一名美國官員評價指出，目前俄羅斯的攻勢總體上仍然基本停滯不前，俄軍在首都基輔以東約30公裡處，面臨著激烈的抵抗。

英國國防部注意到，由於烏克蘭對其供應線的攻擊，俄羅斯正在努力為其前方部隊提供"基本的必需品，如食品和燃料"。

周五晚些時候，法國總統馬克龍再次與俄羅斯總統普京通電話，馬克龍表示對遭到俄軍轟炸的烏克蘭東南部城市馬裡烏波爾局勢"極為擔憂"，並呼籲解除對馬裡烏波爾的圍困。法新社援引克裡姆林宮報道稱，普京在與馬克龍的電話交談中指責烏克蘭犯有"眾多戰爭罪"，他並保證俄羅斯軍隊正在"盡一切可能"避免傷及平民。

俄外交部：俄中合作只會更加強有力

俄羅斯衛星通訊社周六報道稱，俄羅斯外交部長拉夫羅夫稱，現在中國和俄羅斯將在西方破壞國際體系所有基礎的情況下加強互動。國際文傳通訊社周六當天也援引拉夫羅夫的話報道指出，在目前的情況下，俄羅斯和中國之間的合作只會變得更加強有力。

此前，有消息稱俄羅斯在烏克蘭沖突中請中國提供軍事裝備和其他援助。俄羅斯和中國均否認了這一說法。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitri Peskow）本周一向媒體表示，俄羅斯有能力在烏克蘭開展行動，未曾向其他國家尋求幫助。

美國方面也已多次警告中國，為俄羅斯提供支持"絕對會產生後果"。根據白宮周五發表的聲明，在美國總統拜登和中國國家主席習近平當天舉行的視頻會談中，拜登也描述了"如果中國在俄羅斯對烏克蘭城市和平民進行野蠻攻擊時向其提供物質支持的影響和後果"。

另外值得一提的是，中國官媒新華社周六報道稱，中央軍委主席習近平日前簽署命令，發布《軍隊裝備采購合同監督管理暫行規定》，自2022年3月20日起施行。文章僅介紹，《規定》共6章35條，明確了裝備采購合同監督管理工作的管理體制；提高裝備采購合同監督管理工作的有效性，但並未提及具體內容。

（法新社、路透社）

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