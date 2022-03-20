事實核查：普亭說過這樣的話嗎？

多年來，政客們一直是偽造視頻的目標，這些視頻被設計成看起來像是某人說了或做了什麼事情，事實上，他們並沒有說或者做過這些事。然而，由於烏克蘭戰爭事關重大，這些視頻可能會對直接卷入沖突的人產生迅速而毀滅性的影響。DW Fact Check調查了最近在在社交媒體上流傳廣泛的一些假消息。

普亭沒講過這些

3月份，推特上出現了一段俄羅斯總統普亭的視頻，這個被處理過的視頻得到了廣泛的傳播，許多人稱，這段視頻的內容是，普亭敦促俄羅斯士兵放下武器回家。但德國之聲俄語組指出音頻造假。

在這段假視頻中，普京說：“與烏克蘭方面的談判才剛剛開始。俄羅斯方面取得了成功。我將很快通知你。我們與烏克蘭達成了和平協議。烏克蘭與頓涅茨克和盧甘斯克接壤，這是世界公認的邊界。我們同意與美國和歐盟一起建立一個大型的基礎設施，恢復烏克蘭這些地區的基礎設施。我們還簽署了一個五年路線圖，讓克裡米亞成為烏克蘭境內的一個獨立共和國。在談判中，我有一個指導原則：維護和平，維護斯拉夫人民的生命。烏克蘭將保留俄語，不會再有壓迫，就像對俄羅斯人民的壓迫一樣。這在和平協議中寫得很清楚。”

在現實中，普亭從未說過這句話。就像其他經過精心處理的似乎可以以假亂真的視頻一樣，音頻和嘴部動作是使用人工智能程序操縱完成的。這段假視頻可能是在俄羅斯承認烏克蘭東部兩地區獨立之後於2月21日公布講話的真實視頻加工而成的。

關於澤連斯基的假視頻

本月，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr zelensky)的一段視頻在社交媒體上流傳，內容是他呼籲烏克蘭士兵放下武器，向俄羅斯投降。這條消息也被“烏克蘭24電視台”網站上轉載，但這家新聞機構很快發表聲明稱受到黑客攻擊，並刪除了這篇文章。澤連斯基從未發表過這樣的言論。當這個影片被標記為假視頻後迅速被臉書、推特、YouTube等社交媒體刪除。

在視頻中，澤倫斯基的嘴唇似乎在動，但仔細看，在長達1分鐘的影片當中，他的頭部一直是靜止的，下頜輪廓也有些模糊。有烏克蘭人還指出，他的口音不正常，聲音聽起來也不真實。澤連斯基之後在他的官方社交賬戶上發布了視頻聲明，澄清這是一段假視頻。他說：“如果我能勸說人放下武器，那應該是針對俄羅斯軍隊，讓他們回家。因為這是我們的家。我們在保衛我們的土地，我們的孩子和我們的家庭。”

操縱民眾情感

另一種形式的操縱在社交媒體上也很常見：模擬視頻。一個用特效制作的視頻以巴黎為攻擊目標，警告附近的歐洲國家，現在必須阻止俄羅斯，否則他們也將受到攻擊。

這段視頻的開頭是一名女子在埃菲爾鐵塔附近擺姿勢拍照，然後鐵塔附近多處突然發生多起爆炸。隨後的鏡頭中，有震驚的人們用法語講話的鏡頭，以及戰鬥機飛過上空時的空襲警報聲。然後出現了一行字“試想如果這發生在另一個歐洲國家的首都。”視頻的結尾引用了澤連斯基的一句話“我們會戰鬥早最後，給我們一個活下去的機會。關閉烏克蘭領空或者給我們提供戰機。如果我們倒下了，你們也會倒下。”

“關閉領空”指的是澤倫斯基呼籲美國和北約在烏克蘭上空建立禁飛區，以此阻止俄羅斯進一步發動空襲。

這段視頻被烏克蘭多個官方社交媒體賬戶分享，比如烏克蘭外交委員會主席梅雷日科(Oleksandr Merezhko)，他還寫下評論:“我們也認為這永遠不會發生。”3月12日，烏克蘭國防部的推特賬戶上也出現了這段視頻。一周後社交媒體上仍然流傳著這段視頻，尤其是澤連斯基在美國國會和德國議會發表演講之後。

俄羅斯很快表示，這段視頻明顯是假的，有些人還將矛頭指向烏克蘭當局，在telegram“向虛假宣戰”群組裡聲稱，這是基輔故意使用特效制作假視頻，以敦促歐洲創建禁飛區。但這與自稱是視頻制作人的消息相悖。在烏克蘭議會轉發這段視頻之前，此人在Facebook上發布了一段接受媒體采訪的影片。

接受法國《世界報》（Le Monde）和RTL廣播公司RTL采訪時，烏克蘭電影制片人巴爾科（Olias Barco）說，烏克蘭當局並沒有授意他創作這段視頻。"他對《世界報》說："這是我自己想做的事情，與另外一位制片人吉恩-查爾斯·萊維（Jean-Charles Levy）一起，給西方一個震撼……對我來說，我們正處於第三次世界大戰，這場沖突的規模將變得更廣。這是一部預告片，不是宣傳片。”

DW無法獨立核實巴爾科的社媒賬號。

許多烏克蘭人在社交媒體上轉發了一家俄羅斯電視台的采訪。影片傳達的信息是，莫斯科不會止步於烏克蘭，還將尋求掌控其他歐洲國家。在這段視頻中，俄羅斯國家杜馬議員奧列格·馬特維切夫（Oleg Matveychev）接受俄羅斯第1頻道的訪談節目，他說:“最重要的是：我們不能半途而廢，比如離開利沃夫之類的。要不然我們還不如不開始。”節目的主持人的觀點更進一步:“要我說得更多。面對這樣的制裁，誰說一定要止步於烏克蘭邊境。”

如何識別深度偽造視頻？

對視頻的高技術篡改使其越來越難被發現——但有一些跡象可以提示你什麼哪些是假視頻。DW事實核查小組在這裡收集了分辨多個有關烏克蘭戰爭假視頻的方法。

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