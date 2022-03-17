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多名記者在烏克蘭戰爭中遇難

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）本周二（4月15日），烏克蘭議會人權專員丹尼索娃（Lyudmyla Denisova）議員表示，除美國記者布倫特·雷諾de（ Brent Renaud ）外，烏克蘭記者 杜達爾（Wiktor Dudar ）和扎昆（ Yevhen Sakun ）也死於俄軍炮火。

同一天，美國福克斯新聞報道說，攝影師扎采夫斯基（ Pierre Zakrzewski ）和記者庫夫什諾瓦（Oleksandra Kuvshynova ）在烏克蘭首都基輔附近遇難。

相關消息無法得到獨立證實。

丹尼索娃議員強調，“俄羅斯佔領者極力阻止對其在烏克蘭戰爭罪行的客觀報道，殺害、槍擊記者。”她指出，記者杜達爾在烏南部城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）附近遇難，攝影師扎昆在基輔死於火箭攻擊。

她還表示，外國記者也遭到目標明確的槍擊，有多名記者受傷，其中一名瑞士人和兩名丹麥人。英國廣播公司天空新聞一個記者團隊攝下了自己如何在基輔西北部的布察（Bucha ）遭槍擊的情景，記者拉姆塞（ Stuart Ramsay ）受傷。

福克斯新聞通報說，扎采夫斯基和庫夫什諾娃周一與記者霍爾（ Benjamin Hall ）所乘的車在霍倫卡(Horenka)遭到攻擊，霍爾亦受傷，將繼續在醫院救治。

迄今，為使通信更加困難，俄軍有意擊中或摧毀了數座電視塔，分別位於基輔和烏克蘭西北部的羅夫諾（ Riwne ）附近地區，有多人喪生。

（德新社）

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本文章由德國之聲授權提供】

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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