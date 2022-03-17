澤連斯基喊話美國國會 普京：不達目的不罷休

（德國之聲中文網）烏克蘭總統澤連斯基對美國國會發表視頻講話，呼籲華盛頓對俄羅斯采取更多制裁措施。

"在我們國家、在整個歐洲的這一至暗時刻，我呼籲你們做出更多，每一周都需要新的制裁計劃，直到俄羅斯的軍事機器停下來。"他呼籲對俄羅斯政權體制內的更多個人實施制裁，"和平比收入更重要"。

澤連斯基再次呼籲在烏克蘭上空設立禁飛區，"俄羅斯把烏克蘭領空變成了導致千百人死亡的源頭"。在此他甚至提到了偷襲珍珠港和9-11事件，並說，如果不能設立禁飛區，那麼烏克蘭就需要飛機和防空武器，"我必須保衛我們的領空"。

他還說，烏克蘭不會放棄抵抗，盡管這是"二戰以來最可怕的戰爭"，並指責俄羅斯"粗暴踐踏人類價值"。

普京：目的要達到

俄羅斯總統普京周三表示，俄羅斯願意在旨在終止敵對沖突的談判中討論烏克蘭的中立地位問題，但莫斯科仍然要達到其軍事行動的既定目標。他說軍事行動在"按計劃進行"。

普京稱，西方實際上已宣布俄羅斯喪失支付能力，這是對俄制裁的一部分。他指責烏克蘭沖突只是西方實施制裁的一個借口，"西方甚至不再掩蓋其目的在於損害整個俄羅斯經濟這一事實。"

基輔拒絕中立模式

烏克蘭總統澤連斯基的顧問波多爾雅克表示，烏克蘭不同意依照瑞典或奧地利的模式成為"中立國"。他要求讓烏克蘭獲得"絕對的安全保障"，表示最終達成的只能是一種"烏克蘭模式"，其簽署國必須承擔義務，在遇到侵略的時候站在烏克蘭一邊進行干預。

俄羅斯外長拉夫羅夫周三表示，莫斯科和基輔之間的談判有達成妥協的機會。他對俄羅斯媒體說，雖然談判並不容易，但"達成妥協還是有一定希望"。他透露，對某些具體的措辭，"在我看來即將取得共識"。

拉夫羅夫也談到了烏克蘭"中立"的問題，表示雙方在對此"認真討論，當然是在結合安全保障的條件下"。

(路透社、美聯社、德新社)

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