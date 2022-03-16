盼盡快迎來和平和勝利 澤倫斯基：所有戰爭都以停火告終

據法新社報導，一位白宮官員表示，美國總統拜登將於本周三公布一項新的價值8億美元的對烏克蘭軍事援助計劃。預計該計劃中包括更多的反坦克和防空導彈。俄羅斯入侵烏克蘭3周以來，上述武器被證明有助於阻止俄軍迅速推進。

這位官員稱，由此，僅過去一周美國宣布的對烏克蘭軍援總額就已達到10億美元。周三，烏克蘭總統澤倫斯基將通過視訊對美國國會發表講話。普遍認為他將再次請求北約直接干預，制止俄羅斯的攻擊行動。

但澤倫斯基在周二晚對國民發布的影片中，也承認烏克蘭加入北約的前景幾乎為零。他表示，他的國家和民眾應該正視這一點，「我們的人民開始認識到，要依靠自己，以及依靠向我們提供幫助的伙伴。」

澤倫斯基謹慎樂觀

澤倫斯基對俄烏間的談判以及停戰的前景表達了審慎樂觀。他在影片中說：「我得到的信息是，會談中的立場目前似乎變得更加現實了。但我們還需要時間，我們的決定必須符合烏克蘭的利益。」

「我們都希望盡快迎來和平和勝利」，他說，但這一切需要努力和耐心，基輔和莫斯科雙方的代表在進行「艱難」但「重要」的談判。「所有戰爭都以（停戰）協議告終」。

俄烏雙方代表自周一來，以在線形式舉行會談。烏克蘭總統澤倫斯基的顧問波多利亞克（Mychailo Podoliak）稱，烏方代表在會談上敦促俄方停火和撤軍。莫斯科則要求烏克蘭承認2014年被俄吞並的克里米亞半島屬於俄羅斯，並承認烏東分離主義力量控制的地區為獨立國家。

波多利亞克稱，雙方立場仍有「根本的對立」，但他認為達成妥協並非不可能，因此談判將繼續下去。

俄羅斯總統普京在同歐盟理事會主席米歇爾的一次通話中稱，基輔「沒有表現出認真積極的態度來尋找雙方都能接受的解決方案」。

烏軍方：俄軍損失慘重

澤倫斯基則指責俄軍進一步擴大進攻範圍，「他們到處轟炸，不僅對基輔，還對西部地區。」

烏克蘭軍隊總參謀部發布的一份戰況報告中稱，自2月24日入侵開始以來，參戰俄軍的軍力損失已高達40%，包括被徹底摧毀、以及喪失戰鬥力的部隊。但報告沒有舉出具體的數字。

報告稱，烏克蘭東南部城市馬裡烏波爾受到破壞的程度最為嚴重。俄軍試圖從東西兩面封鎖該市，但俄軍也蒙受了巨大損失。烏克蘭總統府副主管提莫申科（Kyrylo Tymoschenko）表示，近2萬平民已從馬裡烏波爾轉移到安全地帶，但仍有30萬人被困在該市，斷水斷電，缺乏食品供給。

（法新社、德廣聯）

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