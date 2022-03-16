遭俄軍包圍佔領 烏克蘭南部地區民眾揮旗抗議：我們不會放棄

「我們不會放棄，我們是烏克蘭的一部分！」這就是人們現在每天在赫爾松地區的廣場和街道上喊出的聲音。自俄羅斯對烏克蘭發動戰爭的第一天起，它實際上一直處於俄羅斯的佔領之下。赫爾松、新卡霍夫卡、卡霍夫卡、霍拉普利斯坦、斯卡多夫斯克、奧列什基、赫尼切克、新托羅伊茲克和查普林卡的人們正在和平抗議俄羅斯士兵的存在。烏克蘭人告訴他們，沒有人邀請俄羅斯人，他們應該直接離開。

「昨天我們又進行了一次集會。來了5000多人，都拿著藍色和黃色的旗子。」奧列什基市市長耶夫亨-雷什丘克（Jewhen Ryschtschuk）說：「人們唱著國歌，簽署了給美國總統和歐洲國家元首的呼籲書，要求他們關閉烏克蘭的空域。」

在赫爾松舉行的反對俄羅斯佔領者的抗議集會

與烏克蘭其他地區隔絕

所有這些城鎮和村莊的情況都類似。它們都被俄羅斯軍隊包圍著，俄羅斯軍隊大多不進入城鎮中心，但控制著進出的道路。然而，在沿第聶伯河兩岸延伸的新卡霍夫卡和那裡的水電站，俄羅斯軍隊就在鎮內。在所有地方，烏克蘭國旗繼續飄揚，地方當局也在處理當地民眾的關切。

「我們有電，有煤氣，有水，市政服務都在工作。人們和志願者組織起來，組成協會，防止搶劫。與中央國家機關的聯系只能通過電話。但他們現在怎麼能幫助我們呢？物流方面有很大的問題」，斯卡多夫斯克市市長奧列克桑-雅科夫列夫（Oleksandr Jakowlew）說。「人們無法在郵局領取養老金，因為現金無法運達」。

斯卡多夫斯克距離與俄羅斯佔領的克里米亞的行政邊界30公里，距離赫爾松100公裡。在這個鎮上沒有戰鬥。俄羅斯發動襲擊後的頭幾個小時，它就被俄軍圍困。雅科夫列夫說，俄羅斯人立即在各地設立了檢查站。「人們被放行，但汽車和證件被檢查。民用車輛也受到攻擊，並有人員傷亡」，這位市長說。昨天有一輛救護車遭到槍擊，但沒有人員傷亡。3月9日上午，俄羅斯裝甲車直接開進鎮子，在市政廳前駐扎，但沒有做其他事情。

「到底應該和誰談呢？」

市長們說，俄羅斯軍方不與他們聯繫，也沒有提出任何要求。他們懷疑，士兵們自己也不知道該如何處理被佔領土。他們說，在任何情況下，他們都沒有像俄羅斯最高領導人想象的那樣，受到居民的鮮花歡迎。

新卡霍夫卡市市長沃洛季米爾-科瓦連科（Wolodymyr Kowalenko）目前正在市政大樓內。在這裡，俄國人會設立他們的指揮中心。他們任命了一位鎮長，後者實行了宵禁。「該鎮在俄羅斯軍隊的控制之下。我確保生活以某種方式繼續下去」，科瓦連科說。據他介紹，與佔領者的聯繫只通過他的副手進行--而且只在需要解決問題時進行，例如穿越由俄羅斯士兵控制的電廠大壩的道路。科瓦連科說，他還試圖讓食物能運送到住宅區。

其他市長與佔領者完全沒有聯繫，包括奧列什基市的負責人雷什丘克。他說，在連接他的城鎮和赫爾松第聶伯河上的一座橋上，有一百多名死亡的平民和烏克蘭士兵。那裡曾發生過激烈的戰鬥。甚至連牧師和志願者都不被允許收回屍體。「沒有人可以說話。把守檢查站的人在不斷變化。到底應該和誰來談判呢？」雷什丘克抱怨道。

供應可持續十天

由於該地區是農業地區，當地人仍能獲得基本的食品供應。周邊地區的農民也提供了幫助。他們把蔬菜和肉類帶到城市，修理不再工作的磨坊，為麵包店提供麵粉和油。

但是在燃料和藥品方面，特別是對癌症患者來說，情況看起來很糟糕。「倉庫裡的食物仍然足夠十天使用。目前，藥品、燃料和潤滑油的問題更大，沒有任何供應。這些將再持續一到兩天」，科瓦連科市長說。

所有這些市長都為市政車輛和救護車留出了燃料儲備。當這些東西用完時，城鎮和村莊的生活可能會完全癱瘓。沒有人知道屆時事態會如何發展。

支持烏克蘭的情緒和未解答的問題

如今，烏克蘭的很多地區不存在移動電話信號覆蓋。雖然烏克蘭公共電視台在赫爾松的發射桅桿被俄羅斯士兵佔領，但該地區仍能接受烏克蘭電視台的節目。然而，許多人也有衛星天線，其他人則通過互聯網獲取信息。

「人們非常支持烏克蘭」。來自赫尼切斯克的活動家安東（姓名已被更改）說：「在俄羅斯電視台的攝像機前上演的這場分發俄羅斯人道主義援助物資的演出，在這裡對人民不起作用。有數千人參加的親烏克蘭集會將表明，俄羅斯人是不受歡迎的。」

「俄羅斯士兵告訴我們，他們應該不是作為征服者來的。但與此同時，他們威脅說，如果受到挑釁，他們將把城市夷為平地」，安東如是說。據稱，該地區的許多居民想知道為什麼赫爾松地區的這麼大一部分不戰而屈。但他們希望烏克蘭會很快恢復對其領土的控制。

同時，根據烏克蘭武裝部隊總參謀部的說法，俄羅斯國民警衛隊的部隊已經被部署到該地區。據烏克蘭方面稱，3月9日，有400多名烏克蘭公民在該地區被他們拘留。

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