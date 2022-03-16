快訊

生前脫下防彈衣給孩童穿 戰死烏克蘭演員遺體尋獲

酒駕累犯3月31日起公布姓名照片 公總：絕不會馬賽克

聽新聞
test
0:00 / 0:00

550名加拿大士兵支援烏克蘭前線 加國卻呼籲：快撤退！

聯合新聞網 / 綜合報導
加拿大烏克蘭旅（Canadian Ukrainian Brigade）獨特臂章。圖／取自nationalpost
加拿大烏克蘭旅（Canadian Ukrainian Brigade）獨特臂章。圖／取自nationalpost

烏克蘭領土防衛外籍志願軍團（International Legion of Territorial Defense of Ukraine）指出，加拿大目前有550名士兵抵達烏克蘭加入對抗俄軍行列。其中還包括一天最多能殺死40人、有「世界上最致命狙擊手」之稱的瓦力（Wali）。

40歲的瓦力本月4日與3名加拿大退役軍人、一群英國退伍軍人一起抵達烏克蘭。烏克蘭戰事爆發時，瓦力的工作是程式設計師，他帶著背包、防毒面具、迷彩服、望遠鏡和一件來自阿富汗的戰鬥夾克，從波蘭越境，加入烏克蘭領土防衛外籍志願軍團。

瓦力最遺憾錯過兒子的第1個生日。但他說自己別無選擇：「我想幫忙…就這麼簡單。這裡有人想成為歐洲人而不是俄羅斯人就被轟炸，我必須伸出援手。」

基於安全因素要求匿名的軍團代表說，加拿大士兵目前駐紮在基輔其中1個營隊，簡稱為加拿大烏克蘭旅（Canadian Ukrainian Brigade），獨特臂章上交疊著代表加拿大的楓葉，以及烏克蘭的國家象徵三叉戟。該軍團代表解釋，國際軍團志願者通常出於後勤目的聚在一起，且因為無語言障礙，比較容易溝通。

正在幫烏克蘭外交官組織國際軍團志願者的加拿大前任議員弗澤斯內斯基（Borys Wrzesnewskyj）粗略估計，至今已有約1000名加拿大人申請加入該部隊。　

加拿大人可上加拿大官方網站申請，或直接聯繫大使館和領事館註冊加入烏克蘭政府的官方計劃，但弗澤斯內斯基說，許多人會從波蘭入境，再去烏克蘭。

烏克蘭外交官表示，該國會優先考慮有軍事經驗的加拿大人加入軍團，但也歡迎任何有興趣的人參戰。

加拿大大使館正在審查申請者。弗澤斯內斯基和自組軍團的加拿大商人克里斯·埃克倫德（Chris Ecklund）表示，有些獲准前往烏克蘭的加拿大人將在波蘭接受培訓。

國際軍團消息人士稱，烏克蘭希望各國航空公司贊助國際軍團志願者從波蘭前往烏克蘭的交通費，目前這些志願者都得自費，或仰賴教會和其他團體捐助的資金。

軍團發言人說：「如果每家航空公司都在飛機上捐贈至少5到10個機位，我們就能更快將世界各地20000名志願者送到烏克蘭。」

但是加拿大政府向考慮前往烏克蘭戰鬥的加拿大人釋出複雜的訊息。加拿大國防部長阿南德（Anita Anand）日前就敦促加拿大人應避免前往烏克蘭，且要身處烏克蘭的加拿大人在安全無虞的情況下撤離。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

被傳戰死烏克蘭 李根大尉曝現況「無法回國」：很慘烈

影／福斯新聞採訪烏克蘭戰事 兩記者遇襲喪生

攻進馬立波時陣亡！烏克蘭宣稱擊斃第四位俄軍將領

英國退役兵組織烏克蘭百人巡邏隊 成功摧毀50輛俄軍車、俘虜80名俄軍

相關新聞

攻進馬立波時陣亡！烏克蘭宣稱擊斃第四位俄軍將領

烏克蘭內政部長顧問格拉什琴科（Anton Gerashchenko）表示，俄軍出現第4位在戰鬥中被殺的將領。

烏克蘭不會加入北約 澤倫斯基：這是事實、必須承認

烏克蘭遭俄羅斯入侵迄今已第21天，首都基輔不僅受到砲火與飛彈的猛烈襲擊，還要面對俄軍的加緊控制。但烏克蘭總統澤倫斯基也承...

澤倫斯基再籲禁航 批俄入侵像911

國土遭俄國入侵的第廿一天，烏克蘭總統澤倫斯基十六日透過視訊對美國參眾兩院發表演說，獲得全體議員起立鼓掌歡迎。澤倫斯基感謝...

攻破俄軍陣地！烏軍嘲笑敵方坦克「被打爆成燒烤架」

俄羅斯入侵烏克蘭後受到頑強抵抗，烏克蘭國防部16日在官方Facebook上貼出「戰果影片」，並表示其空降突擊部隊（DSh...

俄軍圍城砲轟 基輔宵禁

俄軍持續空襲砲擊並逐漸包圍烏克蘭首都基輔，基輔從十四日深夜到十五日白天頻頻傳出爆炸聲響。基輔市政府表示首都面臨「危險時刻...

烏克蘭永久中立？美國8億軍火怎麼打「戰犯普亭」

「我說普丁是『戰爭罪犯』...誰贊成誰反對？」俄國入侵烏克蘭第22天，各個前線城市的血戰與狂轟狀態，除了更多慘死數字，攻守現勢皆無具體進展。但在外交舞台的合縱連橫，16日卻是烏克蘭總統澤倫斯基的昂首時刻——周三一早，澤倫斯基先是透過視訊直播，動情且有力地向美國國會發表「戰地演說」，大力請求美國應該全力協助烏克蘭「淨空俄軍空襲」，並呼籲美國總統拜登應該扛起自由世界領袖的擔當、趁還來得及的現在「馳援烏克蘭」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。