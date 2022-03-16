550名加拿大士兵支援烏克蘭前線 加國卻呼籲：快撤退！

烏克蘭領土防衛外籍志願軍團（International Legion of Territorial Defense of Ukraine）指出，加拿大目前有550名士兵抵達烏克蘭加入對抗俄軍行列。其中還包括一天最多能殺死40人、有「世界上最致命狙擊手」之稱的瓦力（Wali）。

40歲的瓦力本月4日與3名加拿大退役軍人、一群英國退伍軍人一起抵達烏克蘭。烏克蘭戰事爆發時，瓦力的工作是程式設計師，他帶著背包、防毒面具、迷彩服、望遠鏡和一件來自阿富汗的戰鬥夾克，從波蘭越境，加入烏克蘭領土防衛外籍志願軍團。

瓦力最遺憾錯過兒子的第1個生日。但他說自己別無選擇：「我想幫忙…就這麼簡單。這裡有人想成為歐洲人而不是俄羅斯人就被轟炸，我必須伸出援手。」

基於安全因素要求匿名的軍團代表說，加拿大士兵目前駐紮在基輔其中1個營隊，簡稱為加拿大烏克蘭旅（Canadian Ukrainian Brigade），獨特臂章上交疊著代表加拿大的楓葉，以及烏克蘭的國家象徵三叉戟。該軍團代表解釋，國際軍團志願者通常出於後勤目的聚在一起，且因為無語言障礙，比較容易溝通。

正在幫烏克蘭外交官組織國際軍團志願者的加拿大前任議員弗澤斯內斯基（Borys Wrzesnewskyj）粗略估計，至今已有約1000名加拿大人申請加入該部隊。

加拿大人可上加拿大官方網站申請，或直接聯繫大使館和領事館註冊加入烏克蘭政府的官方計劃，但弗澤斯內斯基說，許多人會從波蘭入境，再去烏克蘭。

烏克蘭外交官表示，該國會優先考慮有軍事經驗的加拿大人加入軍團，但也歡迎任何有興趣的人參戰。

加拿大大使館正在審查申請者。弗澤斯內斯基和自組軍團的加拿大商人克里斯·埃克倫德（Chris Ecklund）表示，有些獲准前往烏克蘭的加拿大人將在波蘭接受培訓。

國際軍團消息人士稱，烏克蘭希望各國航空公司贊助國際軍團志願者從波蘭前往烏克蘭的交通費，目前這些志願者都得自費，或仰賴教會和其他團體捐助的資金。

軍團發言人說：「如果每家航空公司都在飛機上捐贈至少5到10個機位，我們就能更快將世界各地20000名志願者送到烏克蘭。」

但是加拿大政府向考慮前往烏克蘭戰鬥的加拿大人釋出複雜的訊息。加拿大國防部長阿南德（Anita Anand）日前就敦促加拿大人應避免前往烏克蘭，且要身處烏克蘭的加拿大人在安全無虞的情況下撤離。

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