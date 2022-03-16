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攻進馬立波時陣亡！烏克蘭宣稱擊斃第四位俄軍將領

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭內政部長顧問格拉什琴科表示，俄軍第150摩托步槍師的指揮官米堤亞耶夫少將15日死於攻進戰略港口城市馬立波。畫面翻攝：Telegram/Pravda Gerashchenko
烏克蘭內政部長顧問格拉什琴科表示，俄軍第150摩托步槍師的指揮官米堤亞耶夫少將15日死於攻進戰略港口城市馬立波。畫面翻攝：Telegram/Pravda Gerashchenko

烏克蘭內政部長顧問格拉什琴科（Anton Gerashchenko）表示，俄軍出現第4位在戰鬥中被殺的將領。

美聯社報導，格拉什琴科稱最新戰死的俄軍將軍是第150摩托步槍師的指揮官米堤亞耶夫少將（Maj. Gen. Oleg Mityaev），曾在敘利亞作戰，15日死於攻進戰略港口城市馬立波。

格拉什琴科在Telegram發布據稱是米堤亞耶夫少將陣亡的影像。此事向未得到俄方證實。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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