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攻進馬立波時陣亡！烏克蘭宣稱擊斃第四位俄軍將領
烏克蘭內政部長顧問格拉什琴科（Anton Gerashchenko）表示，俄軍出現第4位在戰鬥中被殺的將領。
美聯社報導，格拉什琴科稱最新戰死的俄軍將軍是第150摩托步槍師的指揮官米堤亞耶夫少將（Maj. Gen. Oleg Mityaev），曾在敘利亞作戰，15日死於攻進戰略港口城市馬立波。
格拉什琴科在Telegram發布據稱是米堤亞耶夫少將陣亡的影像。此事向未得到俄方證實。
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