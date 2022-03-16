英國退役兵組織烏克蘭百人巡邏隊 成功摧毀50輛俄軍車、俘虜80名俄軍

英國50歲的皇家退役砲兵韋斯特（Zac West）透露他在烏克蘭第6大城紮波羅熱（Zaporizhzhya）參與夜間襲擊，阻撓俄軍進攻的經過。

韋斯特在皇家砲兵部隊服役26年間，晉升到英國陸軍最高階準尉。已在烏克蘭生活10年的他，本月11日引領一支由4個單位組成的戰鬥巡邏隊，摧毀了要試圖進攻具重要戰略意義工業城市的俄軍。

韋斯特表示，當時烏克蘭軍隊在紮波羅熱核電廠積極抵抗俄軍的進攻：「我們擊敗主要的俄羅斯突擊部隊，他們的戰鬥力下降到20％。我們度過了一個不平靜的夜晚，徹夜沒睡成功地制伏1支俄羅斯裝甲車隊、1輛裝甲運兵車、2輛戰鬥坦克和一些補給車。」

韋斯特說烏克蘭戰鬥巡邏隊都安全回家，但他們現在仍每晚待命。韋斯特指出：「我們擊毀了大約50輛俄羅斯軍車，俘虜了大約80名俄軍，大部分是18歲徵兵制的孩子。他們不知道來這裡的原因。」

韋斯特參與過第一次及第二次波斯灣戰爭，也曾到北愛爾蘭、賽普勒斯和貝里斯服役，軍事經驗豐富。他在烏克蘭擁有心愛的伴侶和6歲兒子，戰事爆發後他拒絕離開，並誓言要為烏克蘭而戰。

韋斯特說烏克蘭的朋友知道他曾是軍人，所以在戰事爆發前2週，便請他開設戰場急救課程，他還幫忙組織100人戰鬥巡邏隊。他指出：「我是唯一的英國人，我可能是最年長的，但我最有經驗。我不可能棄他們不顧，這是我的家，我會像其他人一樣捍衛到底。」

韋斯特是目前在烏克蘭抵禦俄軍的數百名英國軍人其中一員，任何60歲以下的英國人都能自願加入烏克蘭外籍軍團，但他們必須留在軍團直到戰爭結束。

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