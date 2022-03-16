歐盟三國總理訪基輔展示團結

（德國之聲中文網）周二（3月15日），波蘭、捷克和斯洛文尼亞的總理前往基輔訪問。這是俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭爆發後，首次有外國領導人訪問烏克蘭首都。路透社報道稱，這象征了迄今為止烏克蘭抵御入侵所取得的成功。

波蘭政府一名發言人周二上午表示，波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）、副總理卡欽斯基（Jaroslaw Kaczynski）、捷克總理菲亞拉（Petr Fiala）以及斯洛文尼亞總理楊薩（Janez Jansa）乘坐的專列，中午從波蘭邊境進入烏克蘭，經西部城市利沃夫前往基輔。

捷克總理菲亞拉發推稱，"此行的目的是明確無誤底表達歐盟對烏克蘭、對該國自由和獨立的支持。"波蘭總理莫拉維茨基表示："我們有責任站在歷史被書寫的地方。因為這不僅關乎我們，而是關乎我們孩子的未來，他們應該生活在一個沒有暴政的世界裡。"

波蘭政府稱，三國總理將在基輔同烏克蘭總統澤連斯基和政府總理施米哈爾（Denys Schmyhal）舉行會晤。他們還將向烏克蘭領導人介紹一個人道援助計劃。華沙表示，這一出訪之前經過同歐盟委員會主席馮德萊恩以及歐盟理事會主席米歇爾的協商。

基輔繼續遭炮轟

此行的目的地基輔處在俄軍的空襲之下。該市340萬居民中的一半已經逃離，為躲避炮火，很多人不得不在地鐵站中過夜。

當地民防部門稱，周二早晨，基輔多個城區遭到炮火襲擊，共有4座建築物被擊中，包括一棟高層公寓樓，造成兩人死亡。

基輔市長克裡奇科（Vitali Klitschko）宣布，當地時間周二晚開始實施35小時的宵禁，除前往防空洞和其它掩體躲避之外，居民不得離開住所。

據基輔方面的消息，俄烏雙方周二繼續此前中斷的第四輪談判。烏克蘭總統澤連斯基的顧問波多利亞克（Mychailo Podoliak）稱，烏方代表在會談上敦促俄方停火和撤軍。

在白俄羅斯境內舉行三輪談判後，第四輪會談本周一以在線形式舉行。雙方證實，談判因技術原因中斷後，周二得以繼續。

（路透社、德新社、法新社）

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