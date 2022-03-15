俄羅斯寡頭阿布拉莫維奇回到了莫斯科？

（德國之聲中文網）實時航班追蹤器FLIGHTRADAR24的數據顯示，一架與被制裁的俄羅斯寡頭、英國切爾西足球俱樂部老板阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）有關的飛機在伊斯坦布爾短暫停留後，於周二早些時候降落在莫斯科。

先前，這架飛機於周一從以色列特拉維夫的本古裡安機場飛抵伊斯坦布爾。路透社獲得的一張照片顯示阿布拉莫維奇周一坐在特拉維夫機場的貴賓室裡，口罩拉到下巴下面。

阿布拉莫維奇是上周被列入英國制裁名單的七名俄羅斯億萬富翁之一。除了俄羅斯國籍外，他還擁有以色列和葡萄牙國籍。

歐盟據悉將制裁阿布拉莫維奇

歐盟今天（3月15日）已就第4波針對俄羅斯入侵烏克蘭的制裁措施達成一致。據法新社援引3名外交官報道，遭制裁的俄羅斯富豪名單上新增阿布拉莫維奇。在這些制裁行動下，這些俄羅斯富豪不得進入歐盟，其在歐盟的資產--包括超級游艇和豪宅可以被沒收。

此外，葡萄牙也開始調查在授予阿布拉莫維奇葡萄牙國籍方面是否存在違規行為。阿布拉莫維奇稱自己是塞法爾猶太人的後代。《葡萄牙國籍法》允許居住在伊比利亞半島直到15世紀末的塞法爾猶太人後裔獲得葡萄牙國籍。

盡管阿布拉莫維奇一直否認與普京有密切關系，但英國方面的調查顯示，阿布拉莫維奇獲得俄羅斯的稅收優惠、從2018年俄羅斯世界杯的合同中獲利，旗下的鋼鐵公司 Evraz PLC 也被指為俄羅斯政府提供坦克車等軍用裝備。英國政府因此於3月10日強行凍結阿布拉莫維奇在英國的資產，並對他發布了旅行禁令。阿布拉莫維奇原定出售切爾西的計劃也被叫停。3月12日，英超官方宣布取消阿布拉莫維奇的董事資格。

除英國外，美國、歐盟、加拿大、新西蘭、澳大利亞等國也相繼將阿布拉莫維奇列入制裁名單。

英國交通部的一位消息人士周五表示，英國正在調查阿布拉莫維奇等7名被制裁的俄羅斯富豪擁有的直升機和噴氣式飛機。

最近幾天，歐洲當局查封了制裁名單上俄羅斯富豪的多艘豪華游艇和房產。

路孚特（Refinitiv）提供的船舶跟蹤數據顯示，阿布拉莫維奇價值6億美元的超級游艇"Solaris"號本周二上午出現在阿爾巴尼亞海岸。

（路透社等）

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