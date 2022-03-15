普亭因生病陷入瘋狂？ 黃暐瀚：讓我想到「盲眼龍婆」的預言

俄羅斯總統普亭因下令進攻烏克蘭，成為全世界焦點，近日有消息傳出普亭可能罹癌，使用類固醇治療。恐因此影響到他的判斷力，進而作出更加瘋狂的決定。政論節目《新聞大白話》13日討論到此事，資深媒體人黃暐瀚便表示讓他想到知名歐洲預言家「盲眼龍婆」曾說：沒有人可以阻止俄羅斯。

黃暐瀚在節目中表示，他原本認為消息稱普亭染病，是找不到理由解釋他的行為而編的藉口，但他後來認為還是要謹慎看待這個消息。首先，普亭除了跟法國總統馬克宏開會離很遠，跟他自己的幕僚開會也是離這麼遠，這點和他失智的消息有點衝突，如果他真的失智了，怎麼還會知道要這樣保護自己呢？且普亭最近和空姐會面，卻又靠得非常近，並不像在害怕病毒感染，因此這些虛虛實實的新聞很難判斷，都需要再確認。

黃暐瀚認為，雖然普亭強硬出兵的行為讓大家感到瘋狂，但他卻想到歐洲的盲眼龍婆，她早就預言說「沒有人可以阻止俄羅斯，全世界將會什麼都不剩，只剩下俄羅斯的榮耀」。現在俄烏戰爭打了18天了，俄羅斯的內部情勢似乎也沒有發生什麼意外的狀況。普亭的行為看似瘋狂，但現在的局勢究竟是出乎他本人的意料，或是在他的預期之中？很難由此判斷普亭是否人真的已經瘋狂了。

盲眼龍婆（Baba Vanga）是歐洲知名預言家，為保加利亞人，出生於1911年。有人認為他曾成功預測2000年俄羅斯艦艇爆炸、911攻擊事件等。但也有諸多錯誤預言，例如第三次世界大戰將再2010 年發生，但都無損她預言的知名度。

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