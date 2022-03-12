俄烏戰火狂燒17天 戰爭關鍵訊息一次看

烏克蘭總統澤倫斯基周六（3月12日）指控俄羅斯綁架了一個烏克蘭城市的市長，稱其為「恐怖活動的新階段」。俄羅斯軍隊擴大了在烏克蘭的攻勢，襲擊了西部更多地區。西方國家則加大了對俄羅斯的經濟壓力，美國及其盟國為進一步孤立入侵者俄羅斯做出了最新的努力--降低俄羅斯的貿易地位。

這場戰爭迫使250多萬人逃離烏克蘭，還有很多人則在烏克蘭各處的地下室、地鐵站和地下避難所尋求庇護。

讓我們梳理一下目前有關這場戰爭的一些關鍵信息。

烏克蘭正在遭受的襲擊

澤倫斯基說，南部港口城市梅利托波爾（Melitopol）的市長遭到俄羅斯綁架，並稱其等同於「ISIS恐怖分子」的行動。

澤倫斯基在周五晚間發布的影片中提到：「他們已經過渡到一個新的恐怖活動階段，試圖對烏克蘭合法的地方政府負責人進行人身清除。」

烏克蘭總統辦公室副主任季莫申科（Kirill Timoshenko）發布了一段影片。他說影片顯示俄羅斯武裝人員押著梅利托波爾市長費多羅夫（Ivan Fedorov）穿過一個廣場。俄羅斯軍隊於2月26日佔領了這座擁有15萬人口的城市。

莫斯科支持的烏克蘭東部叛亂地區「盧甘斯克人民共和國」的檢察院在其網站上指控費多羅夫從事「恐怖活動」。

拜登政府曾根據美國秘密情報警告，俄羅斯計劃在烏克蘭拘押和殺害作為指定目標的人物。

周五，烏克蘭西部更多地區受到攻擊，烏克蘭政府稱俄羅斯的空襲擊中了西部城市弗蘭基夫斯克（Ivano-Frankiivsk）和盧茨克（Lutsk）這兩個遠在俄羅斯主要襲擊目標之外的城市。

俄羅斯稱其使用遠程武器使這兩個城市的軍用機場「喪失了功能」。盧茨克市長波利修克（Ihor Polishchuk）說，有4名軍人被殺，另有6人受傷。

最新衛星圖像顯示俄羅斯炮兵似乎向位於俄羅斯軍隊和首都之間的居民區開火。美國空間技術公司麥克薩爾（Maxar）發布的圖像顯示，基輔郊外莫遜鎮（Moschun）遭受炮火襲擊，留下了彈坑和燃燒的房屋。

烏克蘭官員還指控俄羅斯用重型炮彈襲擊南部城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）的一家癌症醫院和幾棟住宅樓。

該醫院的首席醫生貝茲諾森科（Maksim Beznosenko）說，當窗戶被炸毀時，醫院裡有數百名病人，所幸沒有人死亡。

俄羅斯國防部周五還表示，由分離主義分子控制的頓涅茨克地區的武裝人員主導的攻勢，正在進一步打擊南部港口城市馬裡烏波爾（Mariupol）。馬裡烏波爾市長辦公室周五說，在12天的圍困中，死亡人數已經上升到1582人。

據烏克蘭內政部稱，周五俄羅斯三次空襲烏克蘭東部的工業城市第聶伯羅（Dnipro），造成至少一人死亡。

據悉，俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭已導致雙方數千名士兵和平民死亡。

美聯社記者的目擊和見證

周五（3月11日），俄羅斯對馬裡烏波爾市進行了更多的炮擊和空襲，多處樓房火光熊熊。這座城市擁有43萬人口，目前的氣溫在零度左右，已經連續10天沒有食物、自來水和電力。

周三，俄羅斯空襲了馬裡烏波爾婦產醫院，舉世為之震驚。在這家醫院待產的維舍吉爾斯卡婭（Mariana Vishegirskaya）不得不轉移到郊區的另一家醫院，周四通過剖腹產生下了她的女兒維羅尼卡（Veronika）。尚不知侵略為何物的維羅尼卡緊緊地偎依在媽媽的懷裡。

在基輔東部的村莊巴裡希夫卡(Baryshivka)，俄羅斯的轟炸讓一家餐館和一家電影院變成扭曲的金屬條、漂浮的灰塵和破碎的玻璃。村民們清理了損失，固定了窗戶。

62歲的村民梅日克（Ivan Merzyk）說：「是普亭製造了這場混亂，他要對這些損害負責。烏克蘭人是一個自由的民族。我們不會離開這裡，我們不希望在這裡看到任何俄羅斯人。」

俄羅斯和烏克蘭的國際「志願軍」

普亭批准從敘利亞和其他國家招募「志願」戰士加入俄羅斯的武裝侵略。俄羅斯國防部長說，已經有來自中東地區的「16000多份申請」。他說，許多人來自與俄羅斯並肩作戰、打擊「伊斯蘭國」的武裝力量。

克裡姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)證實，招募兵中包括來自敘利亞的戰鬥人員。在2015年的敘利亞內戰中，俄羅斯站在總統阿薩德一邊進行了軍事干預。

與此同時，烏克蘭政府表示，約有2萬名外國人加入「捍衛烏克蘭領土國際軍團」與俄羅斯人作戰。

支持烏克蘭的志願戰鬥人員在抵達時獲得了武器。其中，大約有100名美國人。英國則警告其退伍軍人不要前往烏克蘭作戰，否則將被送上軍事法庭。

炮火中的人道主義通道

烏克蘭當局表示，正有計劃地進行人員疏散和人道主義援助。目前的當務之急是援救馬裡烏波爾市逃難者，並將救援物資送達被逼入絕境的民眾手中。

周五，一些巴士被派往基輔各個郊區，將前來避難者送到市內。基輔當局稱，該首都地區一半的人口，即大約200萬人已經逃離。

目前還在努力建立南部的赫爾松（Kherson）、北部的切爾尼戈夫（Chernihiv）和東部的哈爾科夫（Kharkiv）等城市周圍的人道主義通道。俄羅斯軍隊正在封鎖哈爾科夫，並在南部三個城鎮周圍推進攻勢，其中包括烏克蘭總統澤倫斯基的家鄉克裡維耶裡（Kryvyi Rih）。

到底誰打算使用生化武器？

俄羅斯要求聯合國安理會召開會議，討論其關於美國在烏克蘭進行「生物武器活動」的指控。這種說法未經證實，華盛頓和基輔都否認了這一指控。

周五，美國譴責俄羅斯「撒謊和傳播虛假信息」，為進一步的襲擊行動作掩護。美國國務卿布林肯上個月就已經警告，普亭可能用這種方式為他對烏克蘭的暴力襲擊辯護。美國常駐聯合國代表托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）周五說，美國認為俄羅斯可能使用化學或生物武器。

五角大樓周五說，它支持的烏克蘭實驗室專門用於識別和應對生物武器威脅，由烏克蘭擁有和管理。這些實驗室的工作並非秘密。專家們認為，它們沒有被用於生物武器。

與此同時，在中國，這些未經證實的煽動性說辭也在大規模傳播。

社交媒體上的戰爭

莫斯科正在采取更多措施，限制民眾對外國社交媒體平台的訪問。周五，俄羅斯通信和媒體監管機構表示，它正在阻止對Instagram的訪問，因為該社媒平台被用來呼籲對俄羅斯士兵使用暴力。

此前，Facebook和Instagram的所有者Meta集團發表聲明說：「由於俄羅斯入侵烏克蘭，我們暫時允許通常會違反我們規則的政治表達形式，允許如『讓俄羅斯入侵者去死』等暴力言論。同時，我們仍不允許針對俄羅斯平民的暴力呼籲。」

俄羅斯已經封鎖了對Facebook的訪問，並限制了對Twitter的訪問。不過，Twitter已經推出了其網站的隱私保護版本，用來繞過監視和審查。

同時，YouTube開始阻止全球用戶訪問與俄羅斯國家資助媒體有關的頻道，並表示正在刪除部分有關俄羅斯入侵烏克蘭的內容，因為這些內容違反了其關於最小化或淡化「有據可查的暴力事件」的政策。

Meta集團已經禁止俄羅斯國家媒體使用Instagram和Facebook。

對俄羅斯實施更多制裁

美國總統拜登周五宣布與其他國家達成協議，取消俄羅斯的「最惠國待遇」貿易地位，這意味著允許對俄羅斯進口產品徵收更高的關稅。

美國還禁止進口俄羅斯的海產品、酒精產品和鑽石。

西方國家在經濟上對俄羅斯的制裁基本達成一致意見。

法國總統馬克宏周五表示，如果普亭加強轟炸並圍攻基輔，歐盟將繼續對莫斯科施加壓力，並考慮動用所有可能性對俄羅斯實施更多制裁。

（美聯社）

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