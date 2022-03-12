俄軍圍攻基輔平民撤離受阻 白俄羅斯強調：不會參與入侵行動

烏克蘭方面表示，基輔、哈爾科夫和頓巴斯地區都面臨新一輪的攻擊。據媒體報導，周六早晨有一座位於基輔附近的烏克蘭空軍基地被俄羅斯導彈炸毀。俄羅斯文傳電訊社（Interfax）位於烏克蘭的分部援引當地政府報導稱，在瓦西裡基夫的一座武器庫也被導彈擊中。

根據烏克蘭軍方周五夜間發布的報告，俄羅斯空軍的戰略轟炸機向第聶伯羅、盧茨克和伊萬諾-弗蘭科夫斯克發射了巡航導彈。其中盧茨克和伊萬諾-弗蘭科夫斯克這兩座城市都臨近烏克蘭西部波蘭邊境附近的大都市利沃夫。

俄軍繼續圍攻基輔

烏克蘭軍隊指揮部警告，俄羅斯可能在試圖摧毀基輔西部和西北部地區的防御力量，從而對這座首都城市形成「包圍封鎖」之勢。

英國情報機構透露的消息也與烏克蘭方面的這一猜測相吻合。據英國國防部周六早晨在推特上發布的消息，一大隊俄軍在基輔的北部地區部分散開，這些士兵可能是為俄軍圍攻基輔的行動提供增援，同時也有可能是為了提供協防，減少烏克蘭反擊力量對俄軍造成的戰鬥損失。

英國情報機構還稱，大部分俄羅斯地面部隊目前距離烏克蘭首都中心約25公裡。與此同時，哈爾科夫、切爾尼戈夫、蘇梅和馬裡烏波爾等城市仍被圍困，並受到俄軍的猛烈轟炸。

俄羅斯國防部周六表示，俄軍至今已經摧毀了烏克蘭境內的3491座軍事基礎設施，並稱軍隊將「繼續在寬廣的戰線上推進在烏克蘭的攻勢」。

平民逃亡道阻且長

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Wereschtschuk）宣布，周六將繼續開放多條人道主義走廊。其中包括幫助民眾從正處於激烈交戰之中的馬裡烏波爾撤離的通道。她還補充道，希望俄羅斯能夠兌現之前有關停火的承諾，讓平民安全撤離。

此前韋列舒克曾譴責俄羅斯的轟炸行動阻止了馬裡烏波爾的平民撤離。根據烏克蘭方面提供的數據，從戰爭爆發至今，這座烏克蘭東南部的港口城市已經有超過1500名平民死亡。她還指責俄羅斯士兵阻止基輔地區的平民撤離巴士通行。

據烏克蘭邊防部門通報，周五共有超過9.4萬人越過西部邊境離開烏克蘭，其中大部分人前往波蘭。

基輔地區政府表示，俄羅斯軍隊的空襲和激烈的戰火導致該地區的平民撤離計劃難以執行。頓涅茨克地區政府也表示，在不間斷的轟炸之下，難以在馬裡烏波爾進行人道主義救援。

作為俄羅斯的盟友，白俄羅斯方面周六強調，不會參與俄羅斯在烏克蘭的軍事行動。白俄軍隊總參謀長古勒維奇（Viktor Gulewitsch）周六表示，目前有五支戰鬥部隊被派往邊境，他們的任務是替換目前駐扎在邊境的部隊。「我要強調，這一軍隊換防行動絕不是備戰行動，尤其不是為白俄羅斯軍隊參加在烏克蘭的特別軍事行動做準備。」

此前烏克蘭一位高級安全顧問也曾表示，烏克蘭估計白俄羅斯不會參與到俄軍的入侵行動中。

（路透社、德新社）

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