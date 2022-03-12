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俄羅斯為何久攻不下烏克蘭？ 普亭弱點曝光

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逃離戰火又入「虎口」？烏克蘭難民成人販目標

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俄羅斯進攻烏克蘭後，大批烏克蘭人為了逃避戰火離開家鄉，目前德國已有超過8萬烏克蘭難民，德國各地都有聲援和幫助烏克蘭難民的民眾。圖／德國之聲中文網
俄羅斯進攻烏克蘭後，大批烏克蘭人為了逃避戰火離開家鄉，目前德國已有超過8萬烏克蘭難民，德國各地都有聲援和幫助烏克蘭難民的民眾。圖／德國之聲中文網

有一名55歲的男子專門將目標對準來自烏克蘭的年輕女性，他許諾開車送她們去德國的漢堡市，此人在警方有性侵記錄。29歲和21歲兩名男性有意搭訕獨自一人或是帶著孩子的女性，還有兩個50和53歲的男人給女性難民錢，前提是後者要和他們回家。

警方一名發言人向德國之聲表示：「遺憾的是，有些人想利用難民的絕望和需求，這種人也引起了志願者和我們警方的注意。」

俄羅斯進攻烏克蘭後，大批烏克蘭人為了逃避戰火離開家鄉，目前德國已有超過8萬烏克蘭難民，德國各地都有聲援和幫助烏克蘭難民的民眾。不過與此同時，人口販子也乘機作案。柏林主火車站人多客雜，讓他們有了趁虛而入的機會。

警方表示：「我們有一個案例發生在一名心力交瘁的烏克蘭女性身上，我們沒有辦法，只能發出驅逐令。我們目前有大量真誠的志願者，而另一方面，有人想利用這種動蕩的局面渾水摸魚，為自己牟利。」

有志願者一直跟蹤可疑的人販子，直到他們放開受害者為止，在柏林火車站援助小組的晨會上，與會者們也談到了這個問題。但目前的一切措施足以保護到來的烏克蘭女性和未成年人嗎？

社會教育家塞塞克-埃文斯（Monika Cissek-Evans）表示：「如果給那些收留烏克蘭女性的志願者進行登記，那就更理想了。不幸的是，其中也有人想著要剝削別人，尤其是瞄準那些人生地不熟的人。值得注意的是，不懷好意的並不只有男性，也不能輕易相信女性。」20幾年前她在慕尼黑創立了「Jadwiga」，這是一個專為人販受害者設立的咨詢中心。塞塞克-埃文斯和同事們正在趕制烏克蘭語的宣傳單，過幾天會在火車站進行分發。她介紹說：「傳單內容包括，不要把你的護照交給別人，把手機帶在身邊。上別人車之前先把車號拍下來。別人提供你住處，記得要查看對方的身份證件，把姓名和地址都抄下來。」

作家，活躍人士Huschke Mau（化名）本人有過十年做妓女的經歷，她寫了一本自傳體小說，題目是《剝奪人性：為什麼我們必須廢除賣淫》。她指出：「在這裡，色情行業消費的人數達到每天120萬人次。德國是歐盟範圍內人販運的第一大目的地國。我們有著歐洲妓院的外號，應該感到羞愧。由於市場和需求如此之大，人販子和皮條客已經開始在火車站台接近烏克蘭女性，因為他們知道，難民可以給他們帶來很多錢。」

她擔心，許多獨自逃到德國的成年和未成年女性經歷了可怕的戰爭後，會受到二次創傷。她還補充表示：「一位志願者告訴我，一位烏克蘭女性甚至不敢輕易在站台喝水，因為她害怕被下了安眠藥送進妓院。我們以後會看到類似事件的發生，這是可恥的。許多人可能真的只是熱心幫忙，但烏克蘭女性來到這裡後，首先應該懷疑每個男人背後的動機。」

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本文章由德國之聲授權提供】

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 難民 德國

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