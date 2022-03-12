俄羅斯人為何不推翻普亭？網看俄國街訪秒懂「沒什麼不妥」

俄烏大戰開打已經超過兩週，但兩國談判卻「無結果」，雙方仍未停止開火，許多國家與企業紛紛制裁俄羅斯，俄羅斯國內數城市也爆發反戰遊行，有網友就好奇，俄羅斯人民為什麼不推翻普亭，也有人分享俄羅斯街訪畫面，透露了他們真實心聲。

有一名網友在PTT發文詢問，俄羅斯人民對於普亭侵略烏克蘭目前看起來是反對為大多數，民眾甚至上街抗議，那麼就表示對普亭專制政權已經有所不滿，「但為什麼之前都沒有人敢推翻普亭？是因為習慣專制政權了嗎？」。

此文一出馬上引起網友熱議，有人認為「俄羅斯民眾大部分都是主戰的，俄國有一億人，抗議頂多幾千人而已」、「因為是集權獨裁國家，抗議就被抓，就很難集結反抗」、「你以為推翻很簡單嗎？」、「普亭民調不減反增欸...」、「懂歷史跟懂來龍去脈的一定是支持打」、「誰敢，那麼專制」。

也有鄉民分享了一段街訪俄羅斯民眾的影片，表示俄羅斯老人都不相信普亭會侵略其他國家，認為一切都是美國的錯，記者也拿出烏克蘭遭俄軍轟炸的照片給他們看，得到的回應卻讓人驚訝，「我支持普亭，我不會看這些照片」、「我不相信俄軍有炸基輔」、「我認為普亭是個聰明的人，他知道自己在做什麼，我不覺得有什麼不妥」，看法與外界想得很不同。

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