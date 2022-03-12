普亭稱與烏克蘭談判出現「積極的轉變」

（德國之聲中文網）俄羅斯總統普亭周五（3月11日）表示，莫斯科與烏克蘭的會談取得了一些進展。克裡姆林宮稱，如果西方國家采取行動解決莫斯科關心的問題，衝突就可以結束。

在與白俄羅斯總統盧卡申科在克裡姆林宮舉行的會議上，普亭說西方的制裁不會阻礙俄羅斯的發展，俄羅斯最終會變得更加強大。

他隨後表示，烏克蘭的談判實際上每天都在進行。

“我方談判人員告訴我，有了一些積極的轉變。”普亭說，“稍後我將談論這些問題。”

俄羅斯外長拉夫羅夫和烏克蘭外長庫萊巴周四在土耳其舉行了烏克蘭危機爆發以來的最高級別會談，但沒有取得突破性進展。

俄羅斯對烏克蘭的入侵已造成數千人死亡，200多萬人流離失所，並引發了人們對俄羅斯和美國之間更廣泛對抗的擔憂。

美國情報人員說，俄羅斯對烏克蘭的抵抗力量和西方實施經濟制裁的嚴厲程度感到驚訝。

到目前為止，俄羅斯還沒有顯示出改弦更張的跡象。

盧卡申科告訴普京，他們兩人都是曾在受到制裁的蘇聯生活的那一代人，而蘇聯也發展得很好。

“你說得對”，普亭說，“蘇聯一直生活在制裁之中，但是它仍然能發展，取得了巨大的成就。”

俄羅斯所謂的"擔憂"

克裡姆林宮周五表示，如果西方國家采取行動回應俄羅斯一再提出的對烏克蘭東部平民被殺和北約東擴的擔憂，烏克蘭衝突就會結束。

克裡姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）說：“我們需要找到解決這兩個問題的辦法。俄羅斯向烏克蘭提出了解決這些問題的具體要求。”

當記者問及危機如何結束時，佩斯科夫闡述了俄羅斯的立場，並說他相信烏克蘭正在與美國和歐盟國家討論莫斯科的要求。

“讓我們懷抱希望吧。這需要得到解決，然後這一切都會結束。”

俄羅斯官員沒有使用“入侵”一詞，並稱西方媒體沒有報道他們認為烏克蘭東部講俄語族群所遭受的“種族滅絕”--西方國家多次駁斥這種所謂的擔憂。

普亭說，在美國將北約成員擴大到俄羅斯邊界並支持基輔的親西方領導人之後，在烏克蘭的“特別軍事行動”對於確保俄羅斯的安全至關重要。

烏克蘭表示正在為自己的生存而戰，美國及其歐洲和亞洲盟友譴責俄羅斯的入侵。而中國呼籲各方保持冷靜。

(路透社）

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