「老朋友」出面調停戰火？德國前總理施若德赴俄會普亭

德國前總理施若德（Gerhard Schröder）已經前往莫斯科，和俄羅斯總統普亭就烏克蘭戰爭進行會談。之前美國媒體Politico和德國《圖片報》（Bild）的有關報導如今已經得到德新社的證實。

跟據德新社的報倒，施若德和普亭已經在周四晚進行了第一次會面。目前尚不清楚他們隨後是否還計劃進行更多的交談。施若德在任期間，與普亭建立了較好的私人關係。因此自戰爭開始以來，這位前總理也在德國面臨輿論壓力，他被指責沒有放棄俄企的高薪職位，也沒有鮮明反戰、與普亭保持距離。

德國現政府此前表示，施若德此次行程並未知會過柏林方面。在凡爾賽宮參加歐盟峰會的總理蕭茲被媒體問到相關消息時僅僅回應道：「我對此不做評論。」施若德本人的辦公室也拒絕置評。

不過社民黨主席克林拜爾（Lars Klingbeil）周四晚對這位來自社民黨的前總理此行做出了謹慎的積極評價。「一切能夠有助於結束這場可怕戰爭的嘗試，我們都是歡迎的」，他在德國電視二台（ZDF）的政治訪談節目中說。不過相關努力是否有效，還需拭目以待。他表示自己事先對於施若德和普亭的會面也是毫不知情。施若德既不是受社民黨委托，也不是受現任聯邦政府委托前往莫斯科的。

烏克蘭請求斡旋？大使否認政府出面

此前Politico的報導稱，烏克蘭方面請求施若德出面調停。烏克蘭駐德國大使梅爾尼克（Andrij Melnyk）一周前曾經提出，建議施若德在烏克蘭和俄羅斯之間幫助斡旋。不過這位大使自稱並不知曉施若德前往莫斯科的行程。他對德新社表示：「我很難想象是烏克蘭政府出面向施若德發出的請求。」

從2月24日普亭對烏克蘭發動戰爭以來，作為俄羅斯石油公司（Rosneft）監事會主席的施若德面對德國國內包括來自本黨黨內的壓力也沒有辭去這一職務。此前社民黨已經向施若德發出了「最後通牒」，要求他辭去自己在俄羅斯國有企業的職務。

根據德新社的消息，施若德此次應該是經由伊斯坦布爾前往的莫斯科。他的夫人金素妍周四晚在社交平台Instagram上分享了一張照片。從圖像上看她雙手交握，像是在閉目祈禱，而背景裡能看到窗外的莫斯科紅場。

（德新社、北德意志電台）

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