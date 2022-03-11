前烏克蘭總統曝交手經驗：我不相信普亭 從未信守承諾

波洛申科（Petro Poroshenko）在2014至2019年擔任烏克蘭總統。在此期間，他多次與俄羅斯總統普亭談判，從克里米亞被吞併後的明斯克和談到交換政治犯。

德國之聲：對於俄軍攻擊馬裡烏波爾婦幼醫院，您有什麼回應？

波洛申科：這已經徹底清楚的呈現了俄軍進行種族屠殺的景象，也顯示普亭完全發瘋，失去理智。這才能解釋為什麼光是在馬裡烏波爾就有超過50名婦女和孩童遭俄軍殺害。馬裡烏波爾市長回報，有1300位平民喪生。不只馬裡烏波爾婦幼醫院，有250所學校、122間醫院等2000個平民目標都遭受攻擊。這已經不只是侵略者會做的事，更像是恐怖分子。我們對普亭和俄國的回應就要像回應恐怖分子一樣。全世界都要團結在一起。

德國之聲：您說要向回應恐怖分子一樣，這是什麼意思？

波洛申科：世界要肩並肩支持烏克蘭，不僅是通過財政，不僅是通過政治手段，而且是在防禦能力方面，因為烏克蘭不僅是為了自己的土地和下一代和婦女奮戰，而是為了自由和民主。我們要了解，普亭不僅向烏克蘭，而是向整個西方宣戰。他對德國、對美國、對烏克蘭、對歐洲宣戰。

給我們戰機或是導彈、或是飛彈發射器，防空機，我們烏克蘭人才能在這裡戰鬥。你能想像從我這裡到俄軍陣營只有不到10公里。

德國之聲：西方似乎不願意提供戰機協助，例如北約因為不願意讓戰事升級而拒絕接受波蘭提供戰機。你對這些擔憂有什麼想法？

波洛申科：首先你必須了解，普亭不會在烏克蘭之後停手，如果烏克蘭陷落，沒有人知道明天他會出現在哪裡。如果普亭現在想在克里米亞和被佔領的頓巴斯之間建立一條陸地走廊，為什麼明天他不會想通過立陶宛建立一條從俄羅斯到加裡寧格勒地區的陸地走廊？這是我們所了解的。

烏克蘭沒有時間在等這些西方政治人物做決定要不要給我們戰機。這很簡單。每一分一秒烏克蘭人都在喪命，我們的平民、士兵、孩童。大家都要知道延遲決定的代價是什麼，就不會有這些懷疑。比如說西方政治人物不願意設立禁飛區，因為這代表北約國家也進入戰區，但你要知道，北約已經在與俄羅斯的戰爭中。這場戰爭不是由北約成員國發起的，而是由普亭發起的。如果明天俄羅斯就要攻擊車諾比，或是比車諾比10倍強的札波羅熱核電廠，核汙染是沒有國界的，這也是為什麼我們正在保護核電廠、保護平民、保護烏克蘭、保護德國。

拜託你們了，我當總統時跟德國有很多成功的合作，見證了德國前總理梅克爾的領導德國聯邦政府的能力，烏克蘭得到跨黨派的支持，對於外交和金融的合作感到很欣慰。但現在，拜託了，我們現在真的很需要防禦能力。

德國之聲：我想請您談談外交上的努力，我們知道烏俄外長稍早的會面雖然無果而終，但有可能讓烏克蘭總統澤倫斯基和普亭會面。但你說普亭是戰犯，要為種族屠殺負責。你認為兩位領導人應該要談判嗎？

波洛申科：當然。世界上沒有一個國家想像烏克蘭這樣沒有發言權，但我們有取得一些進展。一週二週前，普亭說不想見澤倫斯基或是我們的官員，因為無話可說，現在因為烏克蘭軍隊、烏克蘭士兵，還有烏克蘭人們。普亭知道他的閃電戰想法失敗了。今天俄羅斯外長拉夫洛夫改口說，普亭要談了。拜託滾出烏克蘭，軍隊也滾，拜託不要再殺戮烏克蘭人，這才是談判的基礎。

我非常了解普亭，我有5年的跟他談判的經驗。我不相信普亭，因為當他向我承諾停火、釋放人質、撤軍的時候，他從來沒有信守諾言。只有我們越強，外交才能發揮效果。普亭會怎麼做，跟我們如何對他有關。現在因為我們的團結合作還有制裁，我們才有這個難得的機會阻止普亭。拜託了，請不要錯過這個機會。

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