俄羅斯11日暫時停火！烏克蘭5城人民可藉人道走廊撤離

據俄新社和國際文傳電訊社報導，俄羅斯國防部將於11日宣布暫時停火並開放人道主義走廊，以便烏克蘭5個城市撤離民眾。

路透報導，援引俄國國防部官員米琴特塞夫（Mikhail Mizintsev）的聲明，表示「從莫斯科時間2022年3月11日上午10點（台灣時間11日下午3點）開始，俄羅斯將宣布停火並準備提供人道主義走廊」。

開放人道走廊的5個城市分別為基輔（Kyiv）、蘇梅（Sumy）、哈爾科夫（Kharkiv）、馬立波（Mariupol）和切爾尼戈夫（Chernihiv），上述5城市的民眾能疏散至烏克蘭其他城市或前往俄羅斯。

此前烏克蘭官員批評俄羅斯軍隊未能遵守臨時停火協議以允許撤離，沒有一個平民10日能夠從馬立波撤離。烏克蘭方面必須在走廊開放之前提供人員名單和車輛登記號碼。

雖然仍有數十萬平民仍被困在烏克蘭城市躲避俄羅斯的空襲和砲擊，烏克蘭與俄羅斯外交部長最新一次的會談未能為持續2周的戰事帶來任何喘息的機會。

商品推薦