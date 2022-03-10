烏克蘭有多「納粹化」？ 實情帶你一次看

在有關俄羅斯目前向烏克蘭發動的這場戰爭究竟有多大合理性的問題上，不僅是普亭本人總是強調烏克蘭境內的納粹力量。在中文社交媒體上的許多聲音，也紛紛呼籲在批評俄羅斯入侵的同時，應該看到烏克蘭內部存在的納粹組織和力量。這些聲音指出，在戰爭全面爆發前，烏克蘭境內以亞速（Asow）營為典型代表的極端右翼納粹勢力濫殺無辜，已經嚴重危害到烏克蘭普通群眾，尤其是親俄地區民眾的生命安全。

DW事實核查：烏克蘭新納粹勢力有多強？

德國之聲就此展開了事實核查，包括普亭所提出的為了停止所謂的虐待和「種族滅絕」，俄羅斯必須「尋求使烏克蘭去軍事化和去納粹化」的說法究竟是否有事實依據。DW就此得出的結論是：錯。

普亭的這一表述是他一段時間以來一直在重復的宣傳性話語，但也是毫無依據。普亭對他的烏克蘭計劃使用了一個歷史術語，即去納粹化，它指的是第二次世界大戰後盟軍戰勝國對納粹德國實施的政策。他們想讓德國擺脫納粹主義的影響，並將原納粹官員撤職。然而，把這個詞用在烏克蘭是錯誤的，烏姆蘭德（Andreas Umland） 告訴德國之聲：「這種關於烏克蘭的納粹主義的表述是完全不合適的。」烏姆蘭德是斯德哥爾摩東歐研究中心（SCEEUS）的一名分析師。「烏克蘭總統是一個講俄語的猶太人，他在上一次總統選舉中以巨大的優勢戰勝了一個非猶太人的烏克蘭候選人。」

烏姆蘭德說，雖然烏克蘭有極右團體，但與許多歐洲國家相比，他們相對較弱。他補充道：「在2019年的歐洲議會選舉中，我們有一個由所有極右翼政黨組成的統一戰線，該一戰線當時得到了2.15%的支持。」

「一種陰險的影射」，施密特（ Ulrich Schmid）如此評價普亭關於必須使烏克蘭「去納粹化」的說法。施密德是瑞士聖加侖大學的俄羅斯文化和社會學教授，主要研究東歐的民族主義。在2013至2014年烏克蘭舉行的獨立廣場抗議活動中，有個別極右翼團體參與。但如今他們已無足輕重，施密特告訴德國之聲：「他們還在，但在俄羅斯境內，至少也有和烏克蘭一樣多的極右翼團體。」

極右翼團體確實存在

但必須同時要指出的是，烏克蘭的極右翼團體確實在近幾年的重大事件中，造成了一定程度的影響。比如2013年底基輔爆發的反對時任總統亞努科維奇的大規模示威抗議中，就出現了武裝右翼分子「右區」的身影。也在一定程度上導致當時的烏克蘭政府動用狙擊手，向示威人群射擊。亞努科維奇下台後，俄羅斯方面利用相關事件聲稱，烏克蘭已經被「法西斯軍政府」控制。

另外，獨立廣場運動結束後，確實也有一些烏克蘭的極右勢力組織要求參政議政，但是它們在烏克蘭政界的佔比一直無足輕重。被視為集中了多個小型極端民族之一運動政治分支的「自由黨（Swoboda）」，在2012年達到了歷史上的「高光時刻」，在選舉中贏得了大約10%的選票。但後來就沒再能重新進入議會。

在烏克蘭東部與分裂分子作戰的烏克蘭右翼作戰部隊，包括亞速營在內也曾一度受到批評。烏姆蘭德說，這是一個由極右翼團體建立的組織，但在2014年秋天，它被並入內政部的部隊，即國民衛隊。此後，運動和組織發生了分離，它仍然使用相應的符號，但已不能再被歸類為極右主義。烏姆蘭德說，在軍事人員的培訓過程中，不時還會發現極右士兵，但是：「都會得到相應的處理。」

「亞速營」再度成為焦點

如今，普亭的俄羅斯軍隊對馬立波和基輔發動包圍戰，再次讓亞速營成為關注焦點。因為該組織是保衛馬裡烏波爾這一港口重鎮的主要力量，在基輔的防衛戰中也起到了舉足輕重的作用。據估計，2014年還只有大約1000人左右的亞速營在此次戰爭開始前的成員數量已經超過2500人，目前還沒有關於該組織人數的最新可靠數字。據美國保守派媒體《每日信號》（The Daily Signal）多年前的報道，全世界已經有20多個國家的志願人員加入了亞速營，這些人員不僅有阿拉伯人、俄羅斯人、美國人，也包括基督徒、穆斯林和猶太人。

而根據德國內政部最新的消息，目前已經發現有德國境內右翼極端勢力分子已經抵達，或者正試圖前往烏克蘭加入當地戰事。包括《時代周報》和《日報》在內的德國媒體報道稱，進入烏克蘭加入亞速營的德國公民部分來自新納粹團體。

對於普亭來說，這樣的狀況無疑是天賜良機。如此一來，他就更可以再次把自己發動的這場戰爭稱為「反納粹」的戰爭。本周四（3月10）日，俄羅斯媒體紛紛發表報道稱，亞速營向馬立波的居民以及其住所發動了攻擊，相關影片也流傳於網絡。但這些信息和視頻目前無法得到獨立驗證。可以確定的是：像在許多其他國家一樣，烏克蘭也有一些較小的極右團體。但據專家估計，他們在社會中僅扮演次要角色。因此，並沒有理由進行「去納粹化」，他們的政黨在2019年烏克蘭議會大選時均未能跨越5%支持率的門檻，從而無法在政壇發聲。

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