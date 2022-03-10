俄烏戰火未停歇 德國當局統計：烏克蘭難民數量已超過8萬

德國當局登記的難民數量已超過8萬人。聯邦內政部周四（3月10日）公布了這個數據。此後，德國警方加緊了邊防管控。不過，在德國尋求庇護的實際難民人數可能要高得多，因為德國和波蘭以及捷克的邊境沒有設置固定邊防，許多新難民可能已經暫時安頓在親友家中。目前，主要是靠近波蘭邊境的城市，比如奧得河畔法蘭克福（Frankfurt an der Oder）和柏林難民數量激增，那裡有許多直通波蘭的火車，當地政府感受到安置的壓力。

德國政府還宣布，為了避免各個城市在安置難民方面達到極限，特別是柏林，將使用專車將這些人運送到德國其他城市。他們也可選擇乘坐免費交通工具前往其他歐洲國家。數天前，德國鐵路公司宣布為烏克蘭難民免費提供乘車服務。

根據聯合國的數據，已經有超過230萬人逃離了烏克蘭。到目前為止，湧入波蘭的難民最多，有近130萬。

專家們認為，在德國尋求保護的烏克蘭難民數量可能會升到百萬人，而且其中不少人將長居德國。開姆尼茨工業大學難民研究員格勞斯（Birgit Glorius）表示：「我個人的預測是，今年抵達德國的難民人數肯定會超過2015年的數字。」2015年，約有90萬難民來到德國，他們大都來自敘利亞。

(美聯社，德新社等)

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