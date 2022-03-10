俄烏高層首次會談仍無共識 烏外長：烏克蘭不會投降

俄羅斯外長拉夫洛夫（Sergey Lavrov）和烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）本周四在土耳其進行面對面會談。這是2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來兩國高層的首次會面。

不過，針對外界就雙方達成停火協議的期望，烏克蘭外長庫列巴周三就在一份影片聲明中表示，「坦率地說，我對會談的期望有限」。他表示，烏克蘭正在尋求停火、解放其領土並解決所有人道主義問題。

庫列巴也稱，與拉夫洛夫會談的成功與否取決於克里姆林宮給拉夫洛夫「下了什麼樣的指令」。他在周四與拉夫洛夫的會談後表示，沒有取得進展。庫列巴對路透社說，「我想重申，烏克蘭沒有投降，也不會投降」。他表示，在達成停火協議方面沒有取得任何進展。

莫斯科方面表示有意願進行談判，但必須在其要求全部得到滿足後才能結束攻擊。莫斯科的要求包括基輔採取中立立場，並且放棄加入北約。

據路透社報導，俄外長拉夫洛夫在周四的會談後再次強調，希望烏克蘭保持中立。拉夫洛夫說，「我們準備討論烏克蘭的安全保障問題」，並稱「我們不希望烏克蘭被軍事化」。

在兩國外長會面之際，烏克蘭總統澤倫斯基也再度發聲，並向普亭喊話。

澤倫斯基一方面呼籲西方加強對俄羅斯的制裁，「以便讓他們坐到談判桌前，結束這場殘酷的戰爭」。他在周三接受北美媒體Vice採訪時表示，相信普亭會在某個階段同意會談。「我認為他看到了我們的強大。他會的。我們需要一些時間」，澤倫斯基說。

另一方面，澤倫斯基也表現出一些妥協的意願。在拉夫洛夫與庫列巴會面前，澤倫斯基在接受德國《圖片報》採訪時、被問及「如何看待接受頓巴斯獨立、克里米亞歸屬俄羅斯的要求，以及為了和平準備放棄什麼」的時候答道，「這不是我能給出什麼的問題。在任何談判中，我的目標都是結束與俄羅斯的戰爭。而且我也準備好了採取一些措施」，他說，「不是不能作出妥協，但這些妥協絕不能是對我們國家的背叛」。他也強調，另外一方也必須準備好作出妥協。

烏克蘭加入北約的問題「已經降溫」

此外，這位烏克蘭總統表示，不想公開討論具體細節，尤其是在還沒有與俄羅斯總統直接接觸前。澤倫斯基再次呼籲普亭，直接進行會談「以便我們能結束這場戰爭」。

本周早些時候，澤倫斯基也在接受美國媒體ABC採訪時表示，願意就東部分離主義地區以及被俄羅斯並吞的克里米亞半島的地位問題舉行會談，他表示重要的是傾聽當地人民的意願。

澤倫斯基還對ABC表示，烏克蘭加入北約的問題已經「降溫」。他說，「在我們了解到北約並不準備接受烏克蘭之後，我早就對這個問題失去熱度（cool down）」。他表示，北約害怕爭議問題、不想與俄羅斯對抗，「我們不會成為那個跪著求人的國家」。

「兩個層面上傳來希望」

德國科隆大學的政治學者、國家問題專家耶格爾（Thomas Jäger）在接受德國媒體N-TV採訪時表示，他看到了烏克蘭戰爭可能緩解的跡象。他表示，目前在兩個層面上展現出積極的信號，一個是人道主義走廊，另一個是俄烏外長會面。此外，雙方都表現出一些妥協的跡象。

耶格爾也談到了西方制裁的影響，表示俄羅斯的經濟已經受到嚴重打擊。俄羅斯可能很快就會出現「冰箱換電視」、供給不足的情況。這種趨勢如果發展下去，對於克里姆林宮的壓力將明顯增加。

自發動侵略戰爭以來，莫斯科受到西方嚴厲制裁。國際公司也紛紛撤出該國，給莫斯科經濟帶來影響。目前，美國計劃進一步加碼對俄制裁，禁止進口俄羅斯石油等能源。世界銀行的首席經濟學家說，莫斯科正逐漸接近債務違約。

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