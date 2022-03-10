烏克蘭給世界的一堂民主課：最兇猛的捍衛者 是那些被剝奪民主的人

摘要 1. 烏克蘭戰爭不僅僅是場地緣政治鬥爭，它更讓我們重新憶起民主之珍貴，烏克蘭人給世界上了兩堂「被遺忘的民主課」。 2. 民主最兇猛的捍衛者，往往是被剝奪自由與平等的人。論苦難與獨裁，烏克蘭人民再熟悉不過，這並是他們甘願拚盡一切捍衛民主的原因。 3. 讓民主得以延續的人，不是充滿魅力的領袖，而是每位小老百姓。總統澤倫斯基，以及奮勇抗敵的烏國人民，體現了「百姓即是民主的真英雄」。

當世界習以為常享受著民主的自由，像呼吸一樣簡單又理所當然，烏克蘭人提醒了我們，民主其實得來不易。

在美國麻州康科德鎮，聳立著一座民兵雕像，他手拿步槍，直挺挺地站在花崗岩基座上，他神色警覺，雙眼緊盯著前方即將展開的戰鬥。這座雕像，用以紀念美國獨立戰爭的第一場戰役，並在此時打響了「響徹世界的槍聲」，象徵美國民主的誕生。

現在，烏克蘭人也正用鮮血，建立屬於烏國的民主紀念碑。

《CNN》報導，俄羅斯入侵烏克蘭已經過了1周，但烏國人民頑強不屈的表現震驚世人。總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）拒絕撤離的提議，告訴西方：「戰鬥就在這裡；我需要彈藥，而不是搭便車」；蛇島守兵死前不願投降，反而回嗆俄國軍艦；百姓則拿著自製汽油彈與步槍，勇敢衝向前線......

「每一天都有更多故事，烏克蘭人不僅將在黑暗的日子裡講述他們，在未來的好幾十年，並會一代一代的傳承下去。」以色列歷史學家哈拉瑞（Yuval Noah Harari）說，「國家奠基於此。長期看來，這些故事比坦克還更重要。」

正因如此，烏克蘭戰爭不僅僅是場地緣政治鬥爭，它更讓我們重新憶起民主之珍貴，烏克蘭人給世界上了兩堂「被遺忘的民主課」。

第一課：民主最兇猛的捍衛者，是那些被剝奪民主的人

「對從未享有過自由的人來說，自由嘗起來更甜美。」（Freedom tastes sweeter for those who have never had it.）《CNN》這麼形容。

論苦難與獨裁，烏克蘭人民再熟悉不過了。它與霸權國家俄羅斯相接壤，1930年代，蘇聯獨裁者史達林（Joseph Stalin）帶來「烏克蘭大飢荒」，等於屠殺近400萬人。二戰期間，希特勒入侵烏克蘭，又造成約700萬人死亡，黑暗的歷史陰影仍縈繞著烏國。

但獨立建國後約30年的今天，俄羅斯的獨裁魔爪卻不曾離去。不只在烏國成立親俄魁儡政權，烏東戰事一打就是好幾年，因此人民深知被獨裁者強加意願的感受為何，也解釋了為什麼烏克蘭人，甘願拚盡一切捍衛民主。

美國歷史上，民主最狂熱的擁護者，往往來自被剝奪自由與平等的群體。例如，第一位為獨立戰爭犧牲的烈士，是非裔奴隸阿塔克斯（Crispus Attucks）；每5位獲頒美國最高軍事榮耀——榮譽勳章（Medal of Honor）的人，就有1位是移民。他們有許多人，就是為了尋求自由，因此逃離受內戰、獨裁、暴力蹂躪的祖國。

前美國駐烏克蘭大使尤凡諾維契（Marie Yovanovitch）說，真正吸引人們的，不是強大的經濟或軍事實力，而是「民主的理念」，但「普亭統治下的俄羅斯，沒有自由的吸引力，只有壓迫的力量，這殘暴的一幕正在烏克蘭上演。」

第二課：百姓才是民主的真英雄

美國前總統甘迺迪說過：「不要問你的國家能為你做什麼，要問你能為你的國家做什麼。」

烏克蘭體現了這樣的精神。澤倫斯基在接受《CNN》採訪時，被問到從喜劇演員搖身變為戰時英雄的感想為何，但他沒有被世界給予的掌聲沖昏頭，反而說：「我不是偶像，烏克蘭才是。」

讓民主得以延續的人，不是充滿魅力的領袖，而是每位小老百姓，這是貫穿民主歷史的不變真理。美國歷史學家津恩（Howard Zinn）說，「不要仰賴救世主、開國元勳、或各個總統；不要總是指望領導人去做應該做的事，因為政府為改變所做的，都是由一般人民所推動。」

烏克蘭人用肉體擋住俄軍坦克，有人拋下歐洲的高薪工作與安全生活，回到祖國奮戰。像是2屆奧運金牌、世界拳王洛馬琴科（Vasiliy Lomachenko），或是網球明星斯塔科夫斯基（Sergiy Stakhovsky），願意把妻子和3個年幼孩子留在匈牙利，一人回家鄉執干戈、保衛社稷。

平凡人的力量，也是澤倫斯基不斷向不管是烏克蘭人、還是俄羅斯人所訴求的。他說只有一個群體能阻止戰爭：「普通人，普通人，普通人。」然而，由於政治僵局，許多人現今不再相信普通人也有能力為世界帶來任何改變。

自由的理想，永遠值得我們搏命奮鬥

《大西洋》雜誌記者麥克塔格（Tom Mctague）批評，當烏克蘭以生命為代價，只為爭取加入民主世界與獨立時，西方卻充斥精疲力盡、悲觀厭世的頹靡，似乎已喪失了追求良善的動力與為自由奮鬥的勇氣。領導人小心盤算著利益，人民癡迷於影集中的犬儒角色，民主淪為短視近利與過度保守，恐使普亭成了既得利益者。

或許，這正是澤倫斯基大受歡迎的原因，因為西方國家已經沒有這樣的領導者：「對理想抱持著毫不尷尬、且大膽的信念」。正義、尊嚴、英勇......烏克蘭展現的美德，早被我們拋到一旁，諷刺的是，如今非得用烏國人民的犧牲，才能再次提醒世界，自由的理想，永遠值得我們搏命奮鬥。

「烏克蘭人現在知道，我們也曾經知道。他們的故事與眾人相呼應，我們不應忘記。」《CNN》評論。

參考來源：CNN、CNN(2)、The Atlantic

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