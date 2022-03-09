俄指控美國在烏克蘭進行「軍事生物計劃」 要求美方給說法

（德國之聲中文網）俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）周三對記者表示，俄羅斯在"特種軍事行動"中發現美國在烏克蘭進行軍事生物計劃的證據。

"我們確認，在特種軍事行動中發現緊急試圖抹去軍事生物計劃證據的痕跡。"

扎哈羅娃表示："我們可以斷定，在直接靠近我國領土的烏克蘭生物實驗室中，正在開發生物武器部件。" 扎哈羅娃稱，俄羅斯有文件顯示，烏克蘭衛生部在2月24日後下令銷毀鼠疫、霍亂、炭疽和其他病原體樣本。

俄羅斯所述文件的真實性目前無法得到獨立確認。

俄羅斯指稱美國國防部資助了該項計劃，要求美國公開做出解釋。

"美國國防部以及總統府有義務正式向全球社會正式作出解釋。"扎哈羅娃在記者會上表示，"我們要求提供細節"。

早在上周日（3月6日），俄羅斯外交部已在推特上表示，俄羅斯軍隊發現基輔"銷毀在烏克蘭軍事生物計劃的痕跡"。

烏克蘭總統府發言人嚴厲駁斥這一指控。美國五角大樓一名發言人周二表示，"俄羅斯的荒謬錯誤信息明顯是不實的。"

美國助理國務卿紐蘭（Victoria Nuland）周二在聽證會上針對美國是否在烏克蘭擁有生物武器的提問回答道："烏克蘭擁有生物研究設施，事實上我們現在相當擔憂俄羅斯軍隊可能會試圖奪取控制權。"

"所以我們與烏克蘭合作，研究如何防止任何研究資料落入俄羅斯軍隊手中。"

美國參議員盧比奧（Marco Rubio）指出，俄羅斯政治宣傳報道聲稱，發現烏克蘭有施放生化武器的計劃，而且是由北約負責協調。他在聽證會上提問道，若烏克蘭境發生生化武器攻擊，俄羅斯是否會在背後支持，紐蘭的回答是："在我看來，這是毋庸置疑的。"

"而且將自己計劃做的事情歸咎他人，這是俄羅斯的典型手段。"

位於華盛頓的美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）指出，克裡姆林宮正試圖通過虛假指控烏克蘭開發髒彈和生物武器來合理化其入侵行為。該智庫表示，沒有證據顯示烏克蘭在制造這種武器。

（路透社、法新社）

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