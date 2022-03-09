俄重金募中東民兵 以城市戰攻烏

俄羅斯重金招募擅長城市戰的中東傭兵！美國國防部官員與外媒9日都提到，俄國開始集結中東傭兵與俄軍並肩侵略烏克蘭，主要來自敘利亞與伊拉克，國防專家威廉斯認為，普丁是想一舉兩得，善用城市戰經驗豐富的中東傭兵，同時減少俄正規軍的傷亡。一名伊拉克民兵阿斯卡透露，他獲得俄方週薪400美元的報價出戰。

找中東傭兵一舉多得

根據《日經新聞》報導，美國國防部高級官員也證實，俄國開始招募中東世界的老經驗民兵，重金雇用參戰烏克蘭戰場，主要對象是敘利亞與伊拉克的民兵。此前在烏克蘭和白俄邊境的俄軍，幾乎已全數都派進烏克蘭境內參與作戰，於是開始集結中東新的兵源。

國防專家威廉斯分析，從俄國招募的兵力來源不難推測，普丁想要的是打城市戰經驗豐富的老兵們，利於在烏克蘭境內配合作戰，還能靠著這些傭兵，減少俄國正規軍的傷亡，這些中東傭兵打完本役，更可能「人盡其用」、被派遣去平定反對俄方勢力的叛軍。

至於俄方報價堪稱重金，據《日經新聞》的電訪，一名伊拉克民兵組織「Ahl al-Haq」的成員阿斯卡提到，有收到俄軍一週400美元的報價，他表示相當有興趣加入與俄軍並肩作戰。

中東中立、民兵搗亂

雖然如敘利亞與伊拉克等中東世界的民兵獲得招募，但在國家層面就避免明顯挺俄，《阿拉伯週報》報導，包含伊拉克、黎巴嫩等中東國家都盼當局保持中立，只有內部較為混亂的派系（宗教等），才會趁機借題發揮，選擇高調挺俄，例如伊拉克的什葉派民兵、黎巴嫩真主黨、葉門胡塞叛軍等。

俄軍目前已經控制車諾比與紮波羅熱核電廠，一旦失誤就會導致嚴重災害，俄軍也可透過掌控民用發電設施只為親俄地區服務，進而迫使烏克蘭投降。

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