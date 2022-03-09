澤連斯基願就克裡米亞和頓巴斯地位進行討論

(德國之聲中文網) 烏克蘭總統澤連斯基表示，願意就東部分離主義地區及被俄羅斯並吞的克裡米亞半島的地位問題舉行會談。

周一晚間，澤連斯基也對美國廣播公司（ABC）清楚表明，他不會向俄羅斯妥協，不會承認東部自稱獨立的"人民共和國"以及俄羅斯對克裡米亞的統治。

"我准備好對話，我們不准備屈服。我們可以進行討論，針對這些地區找出折衷方案。"

澤連斯基表示，重要的是傾聽當地人民的意願，問題不僅僅是該地區是否獲得承認，實際情況更為復雜。"又來了一個最後通牒，而我們不准備接受最後通牒。"

他呼籲俄羅斯普京直接談判。"需要做的就是普京總統開始談話，展開對話而不是生活在沒有氧氣的信息泡沫中。"

澤連斯基所指的分離主義地區是頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk），兩者合稱頓巴斯，地處烏克蘭東部，靠近俄羅斯，當地許多居民使用俄語。普京已於2月22日承認由叛軍控制的頓涅茨克和盧甘斯克為獨立國家。

而爭議地區克裡米亞半島則位於烏克蘭南部、俄羅斯西南部。俄羅斯在2014年並吞克裡米亞。當時普京給出的理由是，七成五以上的克裡米亞居民希望歸屬俄羅斯。2014年3月16日，在許多被外界認為是俄軍、但沒有任何國籍標志的士兵的監督下，克裡米亞舉行了全民公投。俄羅斯稱，96%的投票都支持歸屬俄羅斯。而烏克蘭、聯合國大會以及西方國家則指責俄羅斯違反國際法。

普京對解決烏克蘭危機開出的條件就包括承認頓巴斯及克裡米亞主權、烏克蘭去軍事化、去法西斯化以及保持中立。

亞努科維奇呼籲澤連斯基止戰

澤連斯基周二也抨擊西方國家，承諾保護烏克蘭不受俄羅斯攻擊卻沒有信守承諾。

他在Telegram上發表的視頻中表示："13日來我們聽到各種承諾，13日來我們一直被告知會有空中支援，會將飛機送來給我們。"

"這一責任應該由那些13天來沒有能力做出決定的西方國家人士、那些沒有確保烏克蘭領空不受俄羅斯襲擊的人承擔。"

與此同時，現年71歲的烏克蘭前總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）呼籲澤連斯基放棄對俄羅斯的戰爭。

俄羅斯官媒俄新社周二援引立場親俄羅斯的亞努科維奇所寫的短信： "你個人有責任停止流血傷亡，不計一切代價達成和平協議。這是烏克蘭、頓巴斯和俄羅斯對你的期望。"

亞努科維奇還表示，基輔的西方伙伴也會歡迎這種做法。

2014年，亞努科維奇政權因腐敗被親西方的示威者推翻，亞努科維奇隨後流亡俄羅斯。他在烏克蘭被以"叛國罪"缺席判處13年有期徒刑。烏克蘭媒體近期曾報道，克裡姆林宮希望恢復其總統職位。

（德新社、法新社）

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