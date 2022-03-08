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一周內1700萬人力挺 烏克蘭20歲爆紅妹籲：這不只是我們國家的問題

聯合新聞網 / 綜合報導
烏克蘭20歲爆紅妹籲：這不只是我們國家的問題。圖／取自bbc
烏克蘭20歲爆紅妹籲：這不只是我們國家的問題。圖／取自bbc

20歲烏克蘭女性瓦修塔（Marta Vasyuta）就跟許多同齡年輕人一樣，會使用社群平台傳達主張。當俄羅斯入侵烏克蘭時，她碰巧在英國拜訪友人。她收到即時通訊軟體傳來家鄉被轟炸的畫面，決定公開這些訊息，讓更多人知道：「烏克蘭不僅是烏克蘭人的問題，也是每個人的問題。」

瓦修塔說：「我的手機裡有各種影片，以及我找到的所有新聞。」她開始在社群平台上傳影片，接著就跑去睡覺。隔天早上醒來發現瀏覽量高達900萬人次。她的頻道在短短一周內獲得了超過1700萬個讚，粉絲數超過20萬人。

瓦修塔看著手機裡暴增的數字，感到難以置信：「這是我無法理解的數字。」

專家警告，雖然社群平台方便查找各地影片，但也充斥假訊息。瓦修塔也認為內容查證不易。即使她上傳的影片來自烏克蘭、裡面的人說烏克蘭語，影片也可能源自2014年開始的烏克蘭東部長期衝突。

瓦修塔分享的一些影片已被包括BBC在內的新聞媒體證實為真。

瓦修塔指出，有些人寧願從社群平台獲取新聞，也不願從傳統新聞媒體獲取新聞。她說：「有些人甚至不信任專業記者，或經過驗證的消息來源。」

瓦修塔提到，自己身為烏克蘭普通年輕女性，與一般大眾更能產生共鳴：「他們更信任我和我的影片。」

瓦修塔很掛心烏克蘭家人的安危，但她相信藉由分享影片，讓全球更多年輕人了解當地真正發生的事情，是她目前能盡一己之力的事。

@martavasyuta 🙏🏽🇺🇦 #Ukraine ♬ bringing the era back yall - chuuyas gf

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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