快訊

烏克蘭網友發揮創意 透過Google餐廳評論向俄人傳戰爭真相

油價再飆快去加油 中油：汽、柴油明起每公升漲0.6元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

石油巨頭「殼牌」購買俄羅斯石油 烏外長：聞起來是烏克蘭的血腥味

香港01 / 撰文／吳迪
殼牌石油公司。美聯社
殼牌石油公司。美聯社

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）周六批評英國石油巨頭Shell（蜆殼，又譯殼牌）繼續購買俄羅斯石油，並猛烈抨擊該公司在早前宣佈退出對俄投資後繼續與俄羅斯做生意。

庫列巴3月5日在Twitter以英文寫到，「我被告知Shell公司於昨日隱秘地購買了俄羅斯石油。向Shell提出一個問題：對你而言，俄羅斯石油聞之難道不像烏克蘭的鮮血嗎？我呼籲全球所有有良知的人共同施壓跨國公司切斷與俄羅斯的所有業務聯繫」。

本周早些時候，Shell表示將終止與俄羅斯能源巨頭Gazprom的合資企業。Shell於周六表示，它已經停止了「大多數涉及俄羅斯石油的活動」，但為確保為客戶供應燃料，需繼續從俄羅斯購買一些產品以滿足其煉油廠和化工廠的需求。

鑑於俄羅斯入侵烏克蘭，西方多國政府向俄羅斯發起經濟及金融制裁，受到相關制裁影響，全球能源價格持續飆升。目前，各國政府出於對物價、社會和諧等諸方面擔憂，尚未對俄羅斯能源做出顯著制裁，不過都面臨國內輿論的相關壓力。

延伸閱讀：

俄羅斯受制裁致油價飆升　美國及盟友考慮釋放儲備

烏克蘭局勢｜白宮：美國不禁購俄羅斯能源

文章授權轉載自《香港01》

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

王毅與布林肯通話 要美方停止縱容支持台獨

【專家之眼】俄烏戰爭：何事讓俄總統普亭坐立難安？

馬立波停火後 俄羅斯恢復烏克蘭境內攻擊行動

德國智庫：制裁重創俄國經濟 社會不滿將升高

相關新聞

開戰Day11不斷更新／俄軍暫停攻勢 烏軍進行大反攻進入烏俄邊界

俄羅斯總統普亭5日警告烏克蘭政府領導人，如果繼續做他們現在做的事，烏克蘭可能失去國家地位，他並將對俄國實施的嚴厲制裁比做...

烏網友發揮創意 透過Google餐廳評論向俄人傳戰爭真相

由於俄國當局封鎖許多社群媒體平台和獨立媒體，烏克蘭網友發揮創意，透過Google餐廳評論，每天狂發俄羅斯咖啡店和餐廳的評...

石油巨頭「殼牌」購買俄羅斯石油 烏外長：聞起來是烏克蘭的血腥味

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）周六批評英國石油巨頭Shell（蜆殼，又譯殼牌）繼續購買俄羅斯石油，並猛烈抨擊該公司在早前宣佈退出對俄投資後繼續與俄羅斯做生意。

烏克蘭：俄方開始明白戰爭代價 協商終見建設性

烏克蘭談判代表波多利雅科今天表示，與俄羅斯的談判開始「有建設性」，形容他察覺莫斯科當局對烏克蘭反抗和嚴苛國際制裁的態度，...

【專家之眼】俄烏戰爭：何事讓俄總統普亭坐立難安？

凡是看過3月3日，俄羅斯總統普亭對著他的安全委員會談話的影片的人都能察覺到一件事情，這時的普亭不像往常的自信從容，反而是...

澤倫斯基與美參眾議員連線 要求提供更多戰機、無人機

烏克蘭總統澤倫斯基5日與300多名美國參議員和眾議員透過Zoom視訊連線，他呼籲美國提供更多軍事援助，包括戰機、無人機和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。