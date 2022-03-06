石油巨頭「殼牌」購買俄羅斯石油 烏外長：聞起來是烏克蘭的血腥味

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）周六批評英國石油巨頭Shell（蜆殼，又譯殼牌）繼續購買俄羅斯石油，並猛烈抨擊該公司在早前宣佈退出對俄投資後繼續與俄羅斯做生意。

庫列巴3月5日在Twitter以英文寫到，「我被告知Shell公司於昨日隱秘地購買了俄羅斯石油。向Shell提出一個問題：對你而言，俄羅斯石油聞之難道不像烏克蘭的鮮血嗎？我呼籲全球所有有良知的人共同施壓跨國公司切斷與俄羅斯的所有業務聯繫」。

本周早些時候，Shell表示將終止與俄羅斯能源巨頭Gazprom的合資企業。Shell於周六表示，它已經停止了「大多數涉及俄羅斯石油的活動」，但為確保為客戶供應燃料，需繼續從俄羅斯購買一些產品以滿足其煉油廠和化工廠的需求。

鑑於俄羅斯入侵烏克蘭，西方多國政府向俄羅斯發起經濟及金融制裁，受到相關制裁影響，全球能源價格持續飆升。目前，各國政府出於對物價、社會和諧等諸方面擔憂，尚未對俄羅斯能源做出顯著制裁，不過都面臨國內輿論的相關壓力。

I am told that Shell discretely bought some Russian oil yesterday. One question to @Shell: doesn’t Russian oil smell Ukrainian blood for you? I call on all conscious people around the globe to demand multinational companies to cut all business ties with Russia. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 5, 2022

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文章授權轉載自《香港01》

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