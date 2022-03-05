【專家之眼】烏向國際法院控告俄國入侵有多大勝算？

俄羅斯入侵後兩天，烏克蘭向聯合國國際法院提告，控訴俄國在烏國境內從事《防止及懲治滅絕種族罪公約》第2條所定義的滅絕種族行為。

烏克蘭駁斥俄國有關烏克蘭在東部兩個親俄分離地區頓內次克和盧甘斯克有種族滅絕行為的指控。烏克蘭強調，俄國此一指控不實，因此俄國沒有合法的依據，為宣稱達到防止和懲罰種族滅絕行為目的，在烏克蘭境內採取軍事行動。提告同時，烏克蘭要求國際法院採取臨時措施指示，下令俄國立即停止軍事行動。

依據國際法院的訴訟規則，審理臨時措施之要求比其他訴求優先。基此，國際法院將於下周舉行兩場聽證會：周一，先由烏克蘭提出口頭控訴；次日，俄國提口頭答辯。烏克蘭向國際法院提起訴訟此非第一次。2017年，烏克蘭向國際法院控告俄國違反《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》與《消除一切形式種族歧視國際公約》。

烏克蘭指控俄國向恐怖主義提供資助、未能採取防止此種資助、以及俄國在烏克蘭境內之代理人所犯下恐怖主義之行為，此包括打落馬航MH17班機、砲擊烏克蘭東部之沃爾諾瓦哈、馬里烏波爾、克拉馬托爾斯等城市與轟炸東北部克卡爾可夫的平民。烏克蘭也控告俄國在非法占領之克里米亞，對韃靼人和烏克蘭人的社區採取種族歧視的行為等。

除國際法院外，烏克蘭於2014年與2015年向國際刑事法庭表明願意接受該法院之管轄權。國際刑事法庭是根據1998年《羅馬規約》成立，職能是對犯有滅絕種族罪、危害人類罪、戰爭罪和侵略罪的個人追究刑事責任。烏克蘭期望國際刑事法庭追究俄國在克里米亞所犯下之侵略與滅絕種族等罪行。

就2017年烏克蘭告俄國一案，國際法院於去年十月下達命令，授權烏克蘭於今年四月提交書面答辯狀，以及俄國於12月提交書面再答辯狀。此案仍在訴訟進行中。針對國際刑事法庭方面的處理，該法院主席團決定立即就此展開積極的調查，並收集相關證據。此案交付預審二庭處理。

俄烏兩國都是聯合國會員，也是國際法院規約的締約國。雙方也是《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》和《消除一切形式種族歧視國際公約》的締約方。俄國曾是《羅馬規約》的締約國，但於2016年退出此規約。烏克蘭雖然不是，但已接受國際刑事法院的管轄權。

國際法教科書一開始問的一個重要問題是：國際法真的存在嗎？而與此相關的問題是：即使國際法的確存在，國際法院欠缺執行裁決能力，而在訴訟中敗訴的一方，往往是大國，也不願意遵守和執行。例如，美國在國際法院有關尼加拉瓜領海布雷案與中國大陸在南海仲裁案，表明不接受法院與法庭之決定或判斷。

就國際法院審理2017年烏克蘭告俄羅斯案而言，已經過了五年，訴訟程序仍在進行中。2019年甘比亞向國際法院控告緬甸違反《防止及懲治滅絕種族罪公約》案。但上月下旬，法院才完成緬甸所提反對此案的聽證會。

2019年菲律賓前外長和前監察使等也曾向國際刑事法院控告習近平和中國大陸官員在南海犯下反人道罪。但由於中方不是《羅馬規約》締約國，而菲律賓在該年退出，此案也就無下文。

鑒於俄國不是《羅馬規約》締約國，就算烏克蘭接受國際刑事法庭之管轄權，以及透過《羅馬規約》締約國立陶宛向法院控告俄國，此法院的權限相當弱。即使法院調查確實證明俄國犯有滅絕種族罪、危害人類罪、戰爭罪和侵略罪行，但由於國家元首在國外法庭通常享有豁免權，而卸除俄國政治領導和軍事將領職務、逮捕和引渡他們，然後審判也確實不易。

觀察俄國有關遵守國際法的一系列政府官方聲明，以及在2014年兼併克里米亞與上月採取「特別軍事行動」前所提出之法律依據，俄國還是相當在意被指控違反國際法。例如，2016年的《中俄聯合聲明》、2020年中、俄及印度外長的聯合新聞稿、以及上月所發布之《中俄聯合聲明》中，俄國一再重申尊重國際法，包括《聯合國憲章》。

《憲章》第二條四款規定：「各會員國在其國際關係上不得使用威脅或武力，或以與聯合國宗旨不符之任何其他方法，侵害任何會員國或國家之領土完整或政治獨立。」此外，俄國所簽署之國際條約，包括《布達佩斯備忘錄》和《明斯克條約》等，也都列有與當前烏克蘭情勢相關規定。

俄國會遵守上述國際條約的規定嗎？一旦國際法院做出裁決或下達停止軍事行動的指令，俄國會遵守嗎？又烏克蘭透過打國際官司途徑去遏止俄國的入侵會成功嗎？

不管前景是否樂觀，烏克蘭為了捍衛領土主權與政治獨立，維護國家利益和國民安全福祉，持續與俄國談判、尋求國際支持、進行軍事自衛、提起國際訴訟的做法絕對值得肯定，對台灣的未來也有借鏡學習之處。

商品推薦