烏克蘭欲進歐盟威脅普亭「強國夢」 民族主義陰霾籠罩俄羅斯

15:47分，普亭演講結束，不僅是德國聯邦議院全體議員，可以說整個德國都在為這位年輕的俄羅斯領導人熱烈鼓掌。2001年9月25日，普亭在德國聯邦議院發表的演說中，談到了歐洲文化的統一、黑森王朝以及民主社會的建立。他的演說是用德語進行的。普亭的演說充滿激情，令議院中從左翼的社會主義者，到忠於跨大西洋伙伴關係的基民盟保守派都感到歡欣鼓舞。普亭最後說到：「讓我們為了建設我們的歐洲家園共同努力吧。」好一個崇尚歐洲一體化進程的普亭。

二十多年後的今天，人們對俄羅斯民主化和歐洲化進程的期望早已煙消雲散。俄羅斯又在歐洲大陸挑起了戰火。那麼，這一切都是怎麼回事呢？

當保障權力成為意識形態

蘇黎世大學的政治學教授薩斯（Sylvia Sasse）分析到：「我不認為普亭有什麼自己的意識形態，為了讓他的犯罪行為合法化，他會隨機採用不同的理論。」薩斯接受德國之聲採訪時表示，普亭的目的就是保障權力以及擴展他所謂的「俄羅斯世界」。

薩斯說，為此目的，普亭越來越傾向於一些保守派的、反民主的理論，發表演說時也經常會引用這些理論。比如保皇派哲學家伊萬·伊林 （Ivan Ilyin）和大俄羅斯主義民族學家列夫·古米廖夫（Lew Gumilev）：「普亭將自己關進了一個由大俄羅斯民族主義、時而摻雜反猶主義和新右翼專權煽動所構成的怪圈。」

亞歷山大·杜金 Alexander Dugin就是這一怪圈的代表人物，杜金認為，世界上的戰爭都是由所謂的「全球精英」挑起的：「他們毀掉了很多國家。」杜金不認同西方的民主理念。他認為，俄羅斯人與眾不同。他在接受加拿大一家電視台採訪時表示：「對我們俄羅斯人來說，人只是整體歸屬的一部分，人並非一個個體。」

對抗西方

在新右派群體中，杜金是個明星人物。過去幾年來，有關他同普亭關係的傳聞很多。由於關於普亭的情況外界知之甚少，所以這些傳聞也無從證實。不過，在親克里姆林宮的媒體中，杜金卻的確是個常客。專家們認為，杜金和普亭的理念有很多交集。杜金在VK網站撰文指出，對烏克蘭開戰是重建俄羅斯帝國的前提條件。而在杜金看來，西方只是死亡、自殺和退化的代名詞。

在德國和其他歐洲國家，杜金的極右翼反自由理念也不乏擁戴者。他同美國的老右翼運動也關係密切，並在2018年同班農Steve Bannon在羅馬會過面。杜金還是川普的重要支持者。川普當選總統後，杜金2016年12月在土耳其TRT電視台接受採訪時表示：「從現在開始，美國又一次變成了偉大的國家，但卻不再是帝國主義國家了。」

民族身份認同

瑞典烏普薩拉大學歷史學家土爾巴科夫（Igor Torbakov）一直在密切關注著普亭治下的俄羅斯，如何在精神層面上同歐洲漸行漸遠。土爾巴科夫認為，普亭的所作所為實際上也是一場關於俄羅斯民族認同的爭奪：俄羅斯在多大程度上受到了歐洲的影響？又在多大程度上是受亞洲的影響？俄羅斯的民族特性又是什麼？

土爾巴科夫2016年在哈佛大學的一次演講中指出，烏克蘭加入歐盟的努力，對俄羅斯打造獨立的斯拉夫民族認同的計劃來說，無疑是一次沉重的打擊。說到底，烏克蘭加入歐盟的努力，也對普亭的強國夢構成了威脅。

俄羅斯侵入烏克蘭前不久，土爾巴科夫曾表示，俄羅斯新生一代的覺醒，對克里姆林宮精英階層構成了一個特殊的挑戰。因為這一代人的基本政治理念中也包含人的尊嚴、自由、民主和寬容等內容。在三月號的《德國與國際政治》雜誌上，土爾巴科夫寫道：「所謂的『歐洲價值觀』其實是普世的，年輕一代意識到了這一點。於是他們在全俄各地走上街頭，向統治精英發出挑戰。」

戰爭爆發後，俄羅斯境內的抗議活動仍在繼續，並已轉變成了反戰遊行。警方和司法當局對抗議活動嚴厲打壓。甚至有小學生因為高舉反戰標語而遭到逮捕。來自大赦國際的消息稱，戰爭爆發後的一周內，已有近六千人遭逮捕，當局還加強了新聞管制。

2001年9月，被人們寄予厚望的普亭在德國聯邦議院的演說中承諾：「俄羅斯內政的核心目標是確保民眾的民主和自由權利。」而二十年的今天，他反動了一場針對鄰國的戰爭。

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