快訊

林佳龍稱台北選輸黨要檢討 段宜康嗆：就你盡心又適合

303大停電 檢方將連帶追查去年513、517停電原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不能稱入侵烏克蘭！俄羅斯立法處罰「假信息」 違者最高判15年徒刑

德國之聲 / 德國之聲
圍繞烏克蘭戰爭，俄羅斯當局將嚴厲處罰所謂的傳播有關俄武裝部隊的虛假信息行為。該國議會下院（杜馬）在莫斯科投票已通過相應法律修正案。圖／德國之聲中文網
圍繞烏克蘭戰爭，俄羅斯當局將嚴厲處罰所謂的傳播有關俄武裝部隊的虛假信息行為。該國議會下院（杜馬）在莫斯科投票已通過相應法律修正案。圖／德國之聲中文網

圍繞烏克蘭戰爭，俄羅斯當局將嚴厲處罰所謂的傳播有關俄武裝部隊的虛假信息行為。該國議會下院（杜馬）在莫斯科投票已通過相應法律修正案。

根據杜馬在三讀和終讀中通過的這一法律修正案，相關行為將被課以高額罰款和最高15年徒刑。

根據該法案，散布有關俄羅斯軍人的所謂的虛假信息、詆毀俄羅斯武裝部隊、呼籲對俄羅斯實施制裁的行為受法律制裁。

不許使用「攻擊」、「入侵」等說法

上周起，俄媒體被禁止在報導對烏克蘭戰爭時使用「攻擊」、「入侵」和「宣戰」等說法。莫斯科稱這場戰爭為一次軍事「特別行動」。

修正案生效尚需獲議會上院即聯邦委員會批准、總統普亭簽字。不過，這兩者都被認為只是走個形式。

隨著該法實施，人們擔心，俄羅斯國內剩餘獨立媒體的報導將受到更嚴格的限制。過去數天，莫斯科當局已關閉了幾家批評性媒體。

俄羅斯有關當局也宣布，已「限制」訪問德國之聲和其它一些獨立媒體的網站。BBCMedusa和Svoboda等網站也在「限制」之列。Facebook 和RFE-RL網站亦受到影響。

(路透社，德廣聯）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

相關新聞

開戰Day9不斷更新／籲各國與俄關係正常化 普亭：制裁反而能使俄受益

俄烏交戰4日進入第九天，俄烏代表團甫結束第二輪談判，雙方同意開闢人道走廊來撤離平民。俄方代表並透露，雙方同意在「最近的將...

不能稱入侵烏克蘭！俄羅斯立法處罰「假信息」 違者最高判15年徒刑

圍繞烏克蘭戰爭，俄羅斯當局將嚴厲處罰所謂的傳播有關俄武裝部隊的虛假信息行為。該國議會下院（杜馬）在莫斯科投票已通過相應法律修正案...

烏克蘭難民1周暴增100萬 估將逾1000萬人

聯合國難民署(UNHCR)統計，已有逾百萬難民逃離戰亂中的烏克蘭，成為本世紀歐洲最嚴重人道主義危機；目前人數已等同201...

斷糧、斷水電…俄軍進逼黑海要港 專炸民生設施

俄羅斯軍隊3日加速攻打烏克蘭的三大人口中心，在烏國南部的俄軍企圖切斷烏國通往海上的道路，並蓄意轟炸民用基礎建設，並切斷水...

烏克蘭計劃發行NFT 籌措軍費

烏克蘭政府計劃發行非同質化代幣（NFT）收藏品，希望利用籌得的加密捐款加強軍力，抵抗俄羅斯的入侵。

歐洲規模最大核電廠遇襲 國際原子能總署：無輻射外洩

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西今天表示，歐洲規模最大的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠今晨遭到入侵烏克蘭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。