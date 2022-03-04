不能稱入侵烏克蘭！俄羅斯立法處罰「假信息」 違者最高判15年徒刑

圍繞烏克蘭戰爭，俄羅斯當局將嚴厲處罰所謂的傳播有關俄武裝部隊的虛假信息行為。該國議會下院（杜馬）在莫斯科投票已通過相應法律修正案。

根據杜馬在三讀和終讀中通過的這一法律修正案，相關行為將被課以高額罰款和最高15年徒刑。

根據該法案，散布有關俄羅斯軍人的所謂的虛假信息、詆毀俄羅斯武裝部隊、呼籲對俄羅斯實施制裁的行為受法律制裁。

不許使用「攻擊」、「入侵」等說法

上周起，俄媒體被禁止在報導對烏克蘭戰爭時使用「攻擊」、「入侵」和「宣戰」等說法。莫斯科稱這場戰爭為一次軍事「特別行動」。

修正案生效尚需獲議會上院即聯邦委員會批准、總統普亭簽字。不過，這兩者都被認為只是走個形式。

隨著該法實施，人們擔心，俄羅斯國內剩餘獨立媒體的報導將受到更嚴格的限制。過去數天，莫斯科當局已關閉了幾家批評性媒體。

俄羅斯有關當局也宣布，已「限制」訪問德國之聲和其它一些獨立媒體的網站。BBCMedusa和Svoboda等網站也在「限制」之列。Facebook 和RFE-RL網站亦受到影響。

(路透社，德廣聯）

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