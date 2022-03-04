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俄軍將進行「公開處決」？情報官員：以此打擊烏軍士氣

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
歐洲情報官員聲稱，俄羅斯正計劃在佔領的烏克蘭城市進行「公開處決」，希望藉此打擊烏克蘭的士氣。歐新社
歐洲情報官員聲稱，俄羅斯正計劃在佔領的烏克蘭城市進行「公開處決」，希望藉此打擊烏克蘭的士氣。歐新社

歐洲情報官員聲稱，俄羅斯正計劃在佔領的烏克蘭城市進行「公開處決」，希望藉此打擊烏克蘭的士氣。

彭博社報導，該消息的來源是一位匿名官員，他聲稱看到俄羅斯情報機構聯邦安全局的文件。報導補充指出「該機構還計劃對抗議組織者進行暴力控制和鎮壓拘留，以破壞烏克蘭的士氣」。

俄羅斯軍隊目前正向東南部城市馬里烏波爾市（Mariupol）進軍，並控制赫爾松（Kherson），烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）再次敦促俄羅斯普亭（Vladimir Putin）與他會面以達成協議，他表示「我必須與普亭對話、世界必須與普亭對話，因為沒有其他方法可以阻止這場戰爭」。

根據聯合國報告，目前已經有超過100萬難民正逃往鄰國，造成歐洲自二戰以來最嚴重的人道主義危機之一。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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