俄軍包圍烏克蘭港口 德國向烏提供更多武器

（德國之聲中文網）俄羅斯方面稱，周四（3月3日）已經完全包圍了烏克蘭港口城市馬裡烏波爾（Mariupol）。烏克蘭內政部官員也向路透社證實了這一消息。該市市長在一份官方聲明中稱："我們正在被摧毀!"。

此前，在經過幾天的圍困之後，俄軍部隊已在3月2日經佔領了烏克蘭南部28萬人口的赫爾松市 (Cherson) ，這是俄羅斯奪取控制權的第一個烏克蘭大城市。

馬裡烏波爾市議會指責俄軍的炮火故意破壞該市的民用基礎設施和交通線路，給供水、供電、供暖和民眾疏散造成困難。該市議會呼籲設立一條人道救援走廊。馬裡烏波爾有近50萬人口。烏克蘭方面稱該市受到包圍和炮擊已多日。

周四當地時間下午，俄烏雙方在邊境舉行第二輪停火談判。俄羅斯外長拉夫羅夫當天表示，俄方願意同烏克蘭談判，但同時稱"針對烏克蘭軍事設施"的武裝行動將繼續下去。拉夫羅夫對沖突造成平民傷亡表示了遺憾，但同時強調，俄軍僅針對軍事目標使用精准武器。

此前烏克蘭方面指責俄羅斯軍隊在對軍事行動中，使用了真空彈。這是一種極具破壞力的武器，是日內瓦公約所禁止使用的。

德國再度提供武器

周四，德國政府宣布再向烏克蘭提供一批武器。據德新社報道，聯邦經濟部已批准向烏克蘭提供2700枚型號為Strela的防空火箭彈。這批火箭彈是蘇制武器，來自前東德人民軍的庫存。

德國對烏克蘭危機一貫的立場在上周末發生了180度的轉向。上周六，德國已宣布向烏克蘭提供1000枚坦克炮彈和500枚型號為Stinger的地對空火箭彈，均來自聯邦國防軍的武器庫存。據悉上述武器已於周三交付予烏克蘭方面。此外北約成員國荷蘭和愛沙尼亞也批准了向烏克蘭提供出自前東德裝備的武器。

烏克蘭的戰事對全球經濟的影響也逐步顯現。德國汽車制造商大眾宣布其在俄羅斯的工廠停產。大眾在俄羅斯的卡盧加（Kaluga）和諾夫戈羅德（Nowgorod）兩個城市建有生產線。該公司宣布兩家工廠停產，並停止對俄出口所有大眾旗下品牌的汽車。

（德新社、明鏡在線）

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