多年前早有準備？莫斯科準備啟動本國互聯網「Runet」

據「環球網」援引俄媒體報導，俄羅斯政府準備啟用自己的「大局域網」——Runet，也就是說，未來幾天俄羅斯可能會與全球互聯網斷開。

據悉，Runet所屬部門公共通信網路監控中心(TsMU SSOP) 已處於高度警戒模式，目前正在與國家計算機事件協調中心進行合作，以應對對關鍵訊息基礎設施的駭客攻擊。

公共通信網路監控中心指出，現在俄羅斯所面對的情況是一場「混亂戰爭」，其中包括網路信息攻擊。

此前烏克蘭方面在一封寫給互聯網名稱與數字地址分配機構（ICANN）的信函中，要求將俄羅斯從全球互聯網系統中排除出去。據奧地利《標準報》網頁版（derstandard.de）周三報導，俄羅斯軍隊入侵烏克蘭的同時，另一場「戰爭」也在互聯網空間展開。

幾日來，多方的網路駭客進行了激烈的過招，尤其在烏克蘭明確發出攻擊俄羅斯網路系統的呼籲之後。在莫斯科方面越來越多地限制西方國家的網路服務的同時，被視為俄羅斯宣傳機器的媒體單位也在歐洲被關閉。

根據《標準報》的報導，烏克蘭方面提出的將俄羅斯從世界互聯網「踢出去」的要求並未得到互聯網名稱與數字地址分配機構的同意。不過，俄羅斯其實早在數年前已經開始為將與全球互聯網斷開進行準備了。

俄羅斯總統普亭2019年5月簽署了《互聯網主權法》，根據這一法律，俄羅斯互聯網基礎設施將逐步擺脫對境外網路的依賴，尤其是在遭受外部攻擊時，俄羅斯可以獨立運行國內互聯網，也就是所謂的Runet。

「環球網」報導指出，Runet是俄羅斯出於國家網路防御目的而構建的一個脫離全球互聯網的內部局域網。此前，俄羅斯相關部門多次進行過互聯網斷網測試並取得成功。莫斯科方面認為，在社交媒體影響力和網路攻擊日益增加的背景下，建立「主權互聯網」是必不可少的舉措。

德廣聯媒體專家Daniel Bouhs日前在接受北德意志電台（NDR）採訪時也指出，通過Runet系統，俄羅斯可以對該國的網路進行100%的控制。在目前的情況下，對自由信息感興趣的俄羅斯民眾仍然可以通過代理服務器（VPN）來獲取不同於國家媒體的咨詢，同時在網絡上隱藏自己的真實身份，但是如果Runet系統正式啟動，這將不再可能。

（環球網、標準報、北德意志電台）

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